PP, Cs y Unidas por Extremadura censuran la decisión de congelar la subida del 2%

El PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura han coincidido este miércoles en censurar la decisión de la Junta de Extremadura de no subir por el momento, el 2 por ciento del salario a los empleados públicos, mientras que el PSOE ha defendido que "no hay recortes".

De esta forma, se han pronunciado los portavoces de los grupos parlamentarios, ante el anuncio de la Junta de Extremadura de no aplicar la subida salarial del 2 por ciento a los empleados públicos.

En ese sentido, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha considerado "auténtica vergüenza y una falta de respeto para los empleados públicos", cuando se les dice "que no se van a cumplir con los compromisos asumidos en las mesas de negociación", como esta subida salarial del 2 por ciento.

Según Teniente, una decisión para la que "la excusa de esta pandemia no vale", añadiendo que los "recortes" se deben "a la nefasta gestión económica de la Junta de Extremadura", y que es "el punto de partida de la situación" actual.

Adema´s, ha advertido que el PP centrará su "esfuerzo parlamentario" en "frenar la oleada de recortes que están anunciando" que les "preocupa especialmente" pues, "son solo la punta del iceberg de los recortes que está preparando el gobierno de Fernández Vara".

Según Teniente, el PP ya avisó de que "el presupuesto venía con un déficit de 200 millones e iba a traer recortes", y ya advirtió de que "los compromisos firmados antes de las elecciones con los empleados públicos no iban a cumplir".

Por todo ello, el PP pedirá la comparecencia de la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, porque "es la responsable del déficit, del incumplimiento de los compromisos con los empleados públicos", y de una normativa que "consolida incrementos escandalosos a sindicatos" cuando "está negando todo a los empleados públicos".

CS RECUERDA EL DINERO PARA SINDICATOS

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Cayetano Polo, ha considerado que "no es comprensible" que la Junta de Extremadura por un lado "conceda subvenciones a los sindicatos y la patronal", mientras que otra no suba el 2 por ciento del salario a los funcionarios tal y como había acordado con ellos.

En ese sentido, y aunque Cayetano Polo ha entendido que la situación económica y financiera de la región "es compleja y delicada" debido a la situación generada por el coronavirus, ha considerado que la Junta de Extremadura "debería poner en orden sus prioridades".

Y es que, según ha dicho, "no es normal que exista una prioridad para pagar subvenciones a sindicatos y a la Creex y para cuestiones más urgentes no haya dinero", por lo que ha resaltado que la Junta "anda desorientada, sin norte, con un rumbo que no es el que necesita nuestra comunidad autónoma".

UNIDAS POR EXTREMADURA INSTA A PLANTEAR UN NUEVO PRESUPUESTO

La portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que "lo que tiene que hacer" el gobierno socialista en la situación actual es "plantear ya el nuevo presupuesto" de Extremadura para este año 2020, ya que el que fue aprobado "está invalidado fruto de las consecuencias dramáticas" del coronavirus.

"Tienen que traer el presupuesto a esta Asamblea, tenemos que estudiar el déficit, las prioridades, y ver dónde hay que ajustar", ha entendido Irene de Miguel.

Además, ha señalado que "lo que no puede ser es que siempre se ajuste por el mismo lado", como es el quitando las pagas extras a los funcionarios y eliminando derechos adquiridos.

De Miguel se ha mostrado "de acuerdo en que tendremos que hacer ajustes", pero a su juicio "los primeros en hacer ajustes en esta región son los políticos y el Ejecutivo", ha dicho.

EL PSOE DEFIENDE QUE NO SON RECORTES

Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha reafirmado que "no hay recortes, no se están poniendo encima de la mesa recortes", sino que "lo que se está diciendo es una situación que cualquiera podamos conocer ante la pandemia", apelando al diálogo y a la concertación social.

Garlito ha entendido que la crisis provocada por el Covid-19 ha generado una situación con "más gastos y menos ingresos", de ahí la decisión de la Junta de Extremadura de no aplicar "en estos momentos momento" esa subida salarial del 2 por ciento a los empleados públicos.

En ese sentido, la portavoz socialista ha apelado "al diálogo" entre sindicatos y el gobierno "en la mesa de negociación en la que podrá abordarse esta cuestión" en lo que "hasta ahora es información".