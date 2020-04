Pymecon califica de "nefasta" la gestión del Gobierno

La Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon) ha calificado la actuación del Gobierno como "nefasta" y ha considerado "insuficientes" las nuevas decisiones adoptadas en el último Consejo de Ministros en relación a los autónomos y empresas.

De esta forma, Pymecon ha recalcado que la aprobación de una moratoria, "que no eliminación", de la cuota de autónomos para un periodo de seis meses es un "caramelo envenenado" para este colectivo, ya que, de persistir la situación actual, los aplazamientos de deudas constituirán a medio plazo un "lastre mayor".

"El Gobierno con sus decisiones se muestra empeñado en cargar gran parte de la factura de esta crisis a los autónomos y pequeñas empresas, mostrando una absoluta irresponsabilidad y falta de sensibilidad, cuando no desconocimiento de la realidad, que va a avocar a una gran número de negocios a echar el cierre en los próximos meses, ya que el obligado cese de actividad conlleva la ausencia total de negocio y por consiguiente de ingresos para la inmensa mayoría de pequeñas y medianas empresas que constituyen gran parte del tejido empresarial de nuestro país", ha manifestado Pymecon en una nota de prensa.

Así pues, en opinión de la Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura, las últimas medidas implantadas denotan una "gran improvisación" a tenor de las rectificaciones que se han visto obligados a introducir, tales como la prórroga de 24 horas en el cese total, o la posibilidad de que los autónomos de las actividades que no se consideran esenciales puedan seguir trabajando.

"Todo ello a pesar de que no pueden ya contar con sus trabajadores, lo que sin duda constituye un despropósito absoluto y no hace si no confundir mas a un colectivo que está soportando una tensión tremenda viendo como sus negocios y los esfuerzos realizados en estos duros años de crisis se van literalmente al garete por la incompetencia de nuestros gobernantes", ha indicado Pymecon.

Por ello, a día de hoy y en relación a los autónomos y empresas, las únicas "ventajas" que el ejecutivo ha aprobado conllevan un "esfuerzo importante" para el empresario que o bien tiene que suscribir un préstamo ICO con el aval del Estado o bien puede acogerse a aplazamientos y moratorias de cargas sociales e impuestos a los que en cualquier caso va a tener que hacer frente mas adelante.

De esta forma, Pymecon ha indicado que se está poniendo a gran parte del tejido empresarial "a los pies de los caballos" por ese "empeño del Gobierno en no tener ni un solo gesto para contribuir al pago de los estragos de esta crisis, como por ejemplo se ha hecho ya en Italia, suprimiendo congresistas o senadores, o mejor aún poniendo a los políticos en situación de ERTE, como ya están un gran número de trabajadores y trabajadoras".

Igualmente, Pymecon ha añadido que de prolongarse la situación de pandemia, como todo parece indicar, se va a hacer "absolutamente insostenible e inviable" para autónomos y pymes aguantar mucho mas tiempo, por ello la federación ha propuesto una serie de medidas que ayuden a poder salir del "borde del precipicio".

Entre esas medidas figuran cancelar y eliminar, que no aplazar ni dar moratorias, las cargas sociales y fiscales mientras dure la crisis; establecer fondos de ayuda que lleguen a todas las empresas y en especial a las que mas puedan necesitarlos y levantar el veto a los despidos por causas objetivas económicas, siempre y cuando estos puedan justificarse debidamente.

Por último, han instado a todas las administraciones públicas a que procedan al pago inmediato de cuantas certificaciones, facturas, subvenciones y ayudas tengan pendientes con las empresas, en unos momentos en los que se necesita mas que nunca inyectar liquidez para poder afrontar esta "penosa situación", concluye.