Plantilla de Solventia secunda unánimemente la huelga parcial convocada por CCOO

Además, los trabajadores de la empresa también se han concentrado a las puertas de la sede de Solventia en el Polígono Industrial de Zafra donde están empleadas más de ochenta personas con contratos estables.



Según CCOO, la plantilla "soporta desde hace dos meses el impago de la nómina y de la paga extra sin que la dirección dé explicaciones de los motivos", a lo que se une además que se adeudan vacaciones y dinero en concepto de dietas.



Ante esta situación, la Federación de Industria de CCOO ha convocado huelgas parciales, además de este jueves, para los días 17, 21 y 23 de enero en horario de 12,00 a 14,00 horas en todos los centros de trabajo de Solventia.



Así, matiza que estas huelgas parciales suponen la "primera medida de presión", pero no se descartan otras movilizaciones en el futuro, "después de que los representantes de la empresa no ofreciesen una solución para pagar el dinero que deben en una reunión de mediación y arbitraje el pasado lunes en Mérida".



El sindicato ha añadido que Solventia está subcontratada por la empresa griega Metka para la construcción de la planta solar de Talavan y para ello contrató a más de cien personas de manera eventual, unos trabajadores a los que también se les deben dos nóminas y en principio parecía que en este caso sí se podría resolver el problema gracias a un acuerdo entre Metka y los representantes sindicales por el que la primera se comprometía a ir abonando progresivamente las cantidades debidas.



Sin embargo, apunta CCOO que "este preacuerdo peligra porque no se ha llegado a firmar por los responsables de Solventia", algo que para CCOO es "motivo de preocupación y alarma".



Por el momento, Metzka ha decidido dar vacaciones a este grupo de trabajadores a la espera de que su subcontrata responda y rubrique este acuerdo para que se pueda materializar y continúen las obras en Talaván.