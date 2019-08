APAG Extremadura Asaja no descarta "paralizar" la vendimia ante bajos precios de la uva

Ep.

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha avanzado este jueves que la organización agraria no descarta la "paralización" de la vendimia ante los bajos precios que arrastra la uva.



"Si las cosas no se hacen correctamente en los próximos días no descartamos movilización, yo diría paralización, de la vendimia en el caso de los precios, y esto es un aviso principalmente para los bodegueros extremeños", ha dicho.



Asimismo, ha informado de que la previsión de la presente campaña rondaría los 2 millones o 2,2 millones de hectolitros cuando la producción media es de 3,5 millones de hectolitros, a lo que ha añadido que si "salva algo la producción" serán por los cultivos de regadío.



CAMPAÑA "TENSA Y MUY DIFÍCIL"



En esta línea, Metidieri ha indicado que se presenta una campaña de la vendimia "tensa y muy difícil" para el sector por los bajos precios y por la previsión de "dificultades" a la hora de encontrar mano de obra para la recogida de la cosecha.



Así, y respecto a los bajos precios, esta organización agraria ha considerado que no se dan las circunstancias para que los precios de la uva para cava, que es la primera que se recoge, estén un 40 por ciento por debajo del pasado año.



De este modo, como ha dicho, actualmente los precios de la uva para cava rondan los 30-35 céntimos kilogrado cuando en 2018 se empezó a operar entre 55 y 60 céntimos kilogrado.



Ante estos precios, Metidieri ha alertado de que esta situación se pueda trasladar a toda la vendimia, afectando de forma general, ya que a día de hoy no se disponen de tablillas ni de contratos entre bodegueros y agricultores, con lo que se incumple la Ley de la Cadena Alimentaria, ha criticado.



Por ello, Juan Metidieri ha exigido que se formalicen los contratos de todas las transacciones que ya se están realizando y que el precio sea acorde con la calidad "excepcional" de la uva, con dos grados alcohólicos por encima del año anterior, y con la producción.



"Esos deberían ser los parámetros que fijen el precio y no los intereses que hay siempre ocultos detrás de todo esto. Si tenemos una campaña bastante más baja, como ya hemos anunciado, en torno a un 35-40 por ciento más baja que el año pasado, y tenemos una calidad excepcional, no se puede entender esta bajada de precios", ha indicado.



Por su parte, y ante la falta de mano de obra para la recogida de la cosecha, el presidente de APAG Extremadura Asaja ha indicado que "no se puede entender" la alta tasa de paro de la comunidad y que no se tenga personal para la recogida.



"Si las cosas no se hacen correctamente en los próximos días no descartamos movilización, yo diría paralización, de la vendimia en el caso de los precios y esto es un aviso principalmente para los bodegueros extremeños", ha dicho.



SITUACIÓN "DRAMÁTICA" POR LA SEQUÍA



Por otra parte, Juan Metidieri ha calificado de "verdaderamente dramática" la situación del campo extremeño por la sequía, con reducciones en las cosechas de un 30 ó 40 por ciento en aceituna respecto de la campaña anterior, de 45 por ciento en cereales de invierno y una producción por debajo de la media en relación a cultivos de regadío como el maíz y el arroz.



En esta línea, ha considerado que la "gran perjudicada" de la situación de sequía es la cabaña ganadera extremeña, que lleva soportando una alimentación supletoria en los animales y el abastecimiento de agua, que empieza a ser un "verdadero problema" en muchas de las explotaciones.



Por ello ha criticado que, ante las peticiones realizadas por la organización agraria en este ámbito a la consejera del ramo, Begoña García Bernal, hace algo más de un mes, lo único que han recibido es la "callada por respuesta o irse de vacaciones".



De esta forma, Juan Metidieri ha vuelto a exigir "como deberes a la consejería para el mes de septiembre" la reunión del Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX) para que se haga un "diagnóstico claro" de la situación, se priorice dónde están los principales problemas y se pongan encima de la mesa las soluciones que pueden aportar la Junta y el Gobierno nacional.