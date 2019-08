La Creex aplaude que se luche contra el fraude laboral

Ep.



El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), Javier Peinado, se ha mostrado escéptico respecto al nuevo plan de choque contra el fraude en la contratación anunciado por el Ministerio de Trabajo, al considerar que "los anuncios pueden dar la impresión a la sociedad de que hay 85.000 empresas infractoras, cuando la realidad está muy lejos de eso, y además se estigmatiza la figura del empresario".



Peinado ha explicado que la lucha contra el fraude en la contratación "es positiva, porque, en definitiva, va contra la competencia desleal que se hace a la mayoría de empresas, que somos las que cumplimos la normativa", pero ha lamentado que "hacer estos anuncios del envío de 85.000 cartas, nos parece un exceso, que da una impresión que no casa con los datos reales".



El secretario general de la CREEX ha recordado que ya con el primer plan realizado "se ha visto que no existían los porcentajes de fraude que se presumían y anunciaban, puesto que la mayoría de actas de infracción y expedientes abiertos son fruto de la actividad ordinaria de la Inspección de Trabajo, y no del plan de choque", ha señalado.



Lo que sí se ha conseguido, a su juicio, es "crear una alarma social de fraude generalizado que no tiene razón de ser y que estigmatiza la figura del empresario"



Como alternativa, Javier Peinado ha propuesto que con los recursos de esos planes de choque, al margen de les parece bien que se informe a las empresas, "no se haga de manera nominativa y filtrada, porque se está poniendo el foco en ciertos sectores y en ciertas tipologías de empresa que luego se ve que para nada se corresponden con acciones defraudadoras en la mayoría de las ocasiones", ha señalado.



Además, el dirigente de la organización representativa del tejido productivo extremeño ha apuntado que les gustaría que "también se enviasen cartas a las empresas para informarnos de las mejoras que podemos hacer en el mercado de trabajo, de las ventajas de las distintas formas de contratación laboral", que cuente con un "tono más informativo para que micropymes y autónomos puedan ganar en competitividad y productividad, que falta hace", ha concluido.