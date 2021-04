Jazz, latin soul, folk, klezmer, copla y teatro en las Noches de Santa María en Plasencia

El programa cultural de la Diputación de Cáceres las Noches de Santa María llevará a Plasencia seis actividades culturales con propuestas de jazz, latin soul, flok, klezmer, copla y teatro que podrán verse todos los martes del 13 de abril al 11 de mayo en el complejo cultural de la capital placentina, a las 20:30 horas.



Unas noches en las que sonarán los ecos de la compañía teatral Verbo Producciones y su comedia 'Retiro espiritual' o los ritmos de Randy Greer&The Cole Diggers, Olana Liss, Trivium Klezmer, Odaiko y Vanesa Muela y Zenet, que ofrecerá un concierto especial de clausura en la plaza de la Catedral, el viernes 21 de mayo, a las 21:30 horas.



El programa, que cuenta con un presupuesto de 48.000 euros, ha sido presentado este miércoles por el diputado de Cultura y Deportes de la Diputación de Cáceres, Fernando Grande Cano, que ha incidido en que "la cultura es segura", ya que se han adoptando todas las medidas necesarias de seguridad para poder desarrollar este programa que contribuye también a incentivar el sector de las artes escénicas.



Grande Cano, que ha estado acompañado de la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Plasencia, Belinda Martín, ha recordado que, a pesar de los aforos y restricciones marcados por las autoridades sanitarias, el año pasado se consiguió que todas las actuaciones completaran el aforo, "demostrando así que la cultura es segura y que en estos tiempos se puede y se debe seguir haciendo cultura", ha resaltado



A este respecto, el diputado ha repasado las restricciones necesarias por la pandemia, como es un aforo máximo de 114 personas en el auditorio, por lo que las entradas deben reservarse con anterioridad a través de la dirección brocense.dip-caceres.es/events/event , que estarán disponibles a partir de cada martes anterior al espectáculo en cuestión, según informa la Diputación cacereña en una nota de prensa.



"Este programa es una de las grandes apuestas culturales de la Diputación en Plasencia, y continuamos así con nuestro apoyo decidido a un sector que lo ha pasado y lo sigue pasando mal, porque no podemos olvidar que la cultura, en todas sus expresiones, nos ha acompañado durante los duros tiempos del confinamiento, y ahora necesita nuestro respaldo, el sector necesita un apoyo masivo", ha concluido.



LOS ARTISTAS DE ESTA EDICIÓN



Por tanto, la programación se abre el martes día 13 con la actuación de Randy Greer&The Cole Diggers (jazz). El artista norteamericano está considerado como uno de los cantantes masculinos de jazz más solido de la escena internacional. Heredero del estilo vocal de Nat King Cole, y con la influencia de Cab Calloway o Billy Erkstine.



Ya el martes, día 20, se subirá al escenario Olana Liss (latin Soul R&B). Esta cantante y compositora nacida en Cáceres, de padre africano y madre extremeña ha actuado junto a figuras como Gecko Turner, Jeanette, Piruchi Apo (ex Hija del Sol) o Freedonia. Participa, además, en el proyecto 'Mujeres Ex', con la Orquesta Sinfónica de Extremadura, entre otras colaboraciones.



Su álbum Imagine es un disco ecléctico donde conviven el latin sound, el soul, el R&B y el funk. Un trabajo con pinceladas flamencas y africanas, con letras en inglés y en castellano, y en el que la figura de la mujer tiene un protagonismo especial.



El teatro llegará de la mano de Verbo Producciones el martes, día 27, con la obra 'Retiro espiritual'. La compañía teatral nace en 2005 y forma parte ya de la programación de numerosas redes de teatro del país. En Noches de Santa María pone en escena una comedia en la que tres personajes, interpretados por Pedro Montero, Paca Velardiez y Francis Lucas, buscan el equilibrio mental en la llamada 'Casa del Aire', donde encontrarán de todo menos serenidad y equilibrio.



La musica klezmer estará presente el martes 4 de mayo con el concierto de Trivium Klezmer, un trío aragonés que trae a Plasencia una música ecléctica, en constante evolución, surgida del contacto de sus raíces hebreas con numerosas culturas, especialmente de comunidades judías de Europa del Este, donde se ha ido enriqueciendo hasta convertirse en un valioso legado musical.



Con una particular instrumentación integrada por un acordeón y clarinetes, Trivium Klezmer presenta su segundo álbum, Ekléztico, lleno de energía, frescura y calidad.



El martes, día 11, es el turno del folk de Odaiko y Vanesa Muela que conjugan música contemporánea basada en la música de raíz de Galicia y Castilla y León, con una interpretación vanguardista y personal de los músicos de Odaiko -Juan Collazo, Antonio Ocampo, Félix Rodríguez y Francisco Troncoso- y la intérprete y percusionista Vanesa Muela. Un concierto novedoso en el que la voz, el baile y los sonidos del xilófono, la marimba, el vibráfono y todo tipo de percusiones son los protagonistas.



Finalmente, el concierto especial de clausura, el viernes 21 de mayo en la plaza de la Catedral, correrá a cargo de Zenet, en el que el artista malagueño presenta un espectáculo a ritmo de copla, de tango, de jazz, de swing... Premio de la Música al Artista Revelación en 2009, saltó al mapa musical con temas como Soñar Contigo o Estela, mezcla de músicas como el bolero, la música brasileña o el jazz de nueva York.



También es Premio de la Música al Mejor Álbum Fusión 2011 con su trabajo Todas las calles, en el que se pueden encontrar estilos como el swing, la habanera o la milonga. Ya en 2019 sacó a la luz su trabajo La Guapería, por el que recibió el Premio Internacional Cubadisco 2019.