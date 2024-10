Diputación colabora con Divertea en compra furgoneta para mejorar atención jóvenes con TEA

Ep.

La Diputación de Cáceres ha colaborado en la compra de una furgoneta para la asociación Divertea, que trabaja con personas con trastorno del espectro autista y otros trastornos neurológicos del desarrollo, con la que podrán desplazar a los usuarios al centro ocupacional que tienen en la localidad de Torreorgaz (Divertea Verde), o a actividades de ocio y tiempo libre los fines de semana.



Así pues, el vehículo adquirido es una Volkswagen Caravelle, de nueve plazas, y para la que la diputación cacereña ha colaborado inicialmente con 15.500 euros.



El presidente de la institución cacereña, Miguel Ángel Morales, ha sido el encargado de realizar la entrega del vehículo a la presidenta de Divertea, Rosa Simón, quien ha agradecido el apoyo de la institución provincial a la labor que realiza la asociación que, en la actualidad, presta servicio a 150 usuarios y a sus familias, a las que acompaña en todas las etapas de la vida.



Divertea cuenta en la actualidad con una sede central en La Mejostilla y una finca de terapia ocupacional en Torreorgaz con 23 plazas acreditadas por la Junta de Extremadura. Para la asociación trabajan 17 personas entre terapeutas, psicólogos, logopedas y 3 monitores para hacer los talleres o deporte adaptado, entre otras actividades.



En la finca se dispone de un huerto, una granja de caracoles, además de gallinas, ocas, y se imparten talleres de cerámica, barro y costura, con el objetivo de darles a los usuarios "unas estrategias para que ellos el día de mañana puedan pasar a un centro especial de empleo", ha explicado Simón.



También gracias a la Diputación de Cáceres ha empezado unas formaciones con un programa de acción social para poder darle a las familias una serie de estrategias y de herramientas para que puedan afrontar cada día el desarrollo de sus hijos.



ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR



"Porque tener un niño con discapacidad muchas veces es muy duro, la mayoría de las veces es una auténtica montaña rusa y en cada hora del día pasamos por una etapa diferente" ha asegurado Simón, que ha añadido que la asociación intenta formar a las familias, "darle una serie de estrategias y de herramientas para que su día a día sea un poquito mejor y acompañarlas en todo el proceso".



El objetivo de Divertea, que funciona desde hace 14 años, es sacar a la luz las capacidades de estas personas para que "tengan una calidad de vida digna".



"Muchas veces, parece que esta sociedad en la que vivimos tan rápido, no piensa en los que van un poquito más despacio y tienen más necesidades, pues lo que vamos a intentar con esto, es que tengan oportunidades, que seamos un acompañamiento, y como decía antes, un paraguas para la familia, en todas las etapas de la vida, desde que son chiquititos casi bebé, hasta la vida adulta", ha incidido.



El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha alabado el trabajo que realiza Divertea y otras asociaciones que trabajan con personas con discapacidad ya que "más allá de la capacidad de cada cual, en este mundo, tenemos que caminar todos juntos".



Morales ha recalcado que las administraciones deben intentar "que el dinero público llegue a todo el mundo" para ayudar a las asociaciones que realizan una labor que debería estar cubierta por el Estado y por ello ha aportado esos 15.000 euros para la compra de la furgoneta que facilitará la vida a los usuarios de Divertea.



"El dinero público no garantiza esa igualdad a todos los ciudadanos, y son las asociaciones privadas las que están poniendo recursos, tiempo, capacidad, trabajo para que estos chavales y estas chavalas sean igual que nosotros", ha apuntado el presidente, que ha abogado por la "igualdad de condiciones de todos los ciudadanos, más allá de su capacidad", y ha lamentado que este tipo de asociaciones dependa de subvenciones y de la voluntad de quien gobierna.



Por ello, ha hecho un llamamiento a toda la Administración Pública para que de una forma "preferente y prioritaria" apoye a las asociaciones del ámbito de la discapacidad "para que estos chavales y chavalas tengan o puedan tener las mismas posibilidades que el resto de los ciudadanos".



Morales ha recordado también que el nadador cacereño Guillermo Gracia, con síndrome de Down y ganador de numerosas medallas en campeonatos nacionales e internacionales, participó hace unas semanas en el programa El Cazador de TVE donde recaudó dinero a favor de Divertea, una asociación con la que empezará a colaborar.



"Estoy deseando que se venga de monitor y lo quiero contratar porque me parece súper valioso como ser humano pero, además, tiene unas capacidades increíbles y quiero empezar a nadar con él con un grupo de chavales para que sea un ejemplo para todos nosotros de superación, de esfuerzo, y de constancia", ha explicado la presidenta de Divertea.