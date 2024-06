PP y Vox llegan a un acuerdo en Cáceres para las inversiones en barrios con el remanente

Ep.

El equipo de Gobierno de Rafael Mateos (PP) y el grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres han llegado a un acuerdo para aprobar parte de las inversiones previstas en los barrios y saldar la deuda financiera con cargo al remanente después de que estos expedientes, que ascendían en total a unos 25 millones de euros, no salieran adelante en el Pleno extraordinario celebrado la semana pasada en la que el PP no logró la mayoría de apoyos.



El portavoz municipal de Vox ha confirmado este miércoles, veinticuatro horas antes de la celebración del Pleno ordinario de este jueves donde se aprobarán las inversiones, que se ha dado el visto bueno "a una gran parte" de las actuaciones previstas, quedando otras para, en próximas fechas, "presentarlas y poder aprobarlas también".



"Hemos priorizado las inversiones en barrios e infraestructuras municipales, que serán a las que se les dé el visto bueno, para que después vayan las siguientes", ha aseverado, al tiempo que ha recalcado que algunas actuaciones "no se van a llevar a cabo por entender que son chiringuitos innecesarios".



Gutiérrez ha resaltado que no fue su grupo el que obstaculizó ninguna inversión puesto que su voto fue abstención. "Quienes se opusieron fueron PSOE y Unidas Podemos", ha aseverado, mientras ha defendido que "el único objetivo que perseguimos es el bienestar y futuro de Cáceres".



Así, ha afirmado que Vox "siempre está abierto a negociar con el Gobierno local, pero para poder llegar a acuerdos, de cualquier índole, deben contar con nosotros, si no es muy complicado poder llegar a acuerdo".



Cabe recordar que la abstención de Vox, junto a los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos, imposibilitó que saliera adelante la semana pasada el plan de inversiones con cargo al remanente de tesorería presentado por el equipo de Gobierno.



En este sentido, el portavoz ha aclarado que su abstención en los dos expedientes se debió a la falta de información por parte del PP, al tiempo que subraya que "en uno de las propuestas nuestro voto fue negativo por su justificación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, una cuestión con la que estamos radicalmente en contra".



Asimismo, ha declarado que, posteriormente, "desde el Gobierno Municipal se han apresurado en convocarnos y hemos planteando nuestras dudas y exigido las explicaciones necesarias para poder llegar a acuerdos" como el que se ha adoptado.