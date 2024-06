El Gobierno de Cáceres elaborará otro expediente en julio de inversiones del remanente

Ep.



El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha anunciado que se elaborará otro expediente de inversiones del remanente de tesorería para incluir las propuestas de los grupos políticos que sean viables técnicamente y económicamente. Su aprobación se llevará al Pleno ordinario de julio, toda vez que en el ordinario del próximo jueves no se pueden incluir nuevas inversiones, sino solo eliminar varias que no tienen el visto bueno de Vox para conseguir la mayoría de votos y salvar algunos de los proyectos que fueron tumbados por la oposición la semana pasada.



Mateos ha indicado, en declaraciones a los medios este martes en Plasencia donde ha participado en una reunión de Triurbir, que se sigue negociando con Vox las propuestas que se eliminan de los expedientes para salvar las inversiones en los barrios y poder destinar 11,4 millones de euros a saldar la deuda financiera, y ha confiado en que "en las próximas horas" se llegue a un acuerdo para conseguir el voto de los dos concejales de Vox.



"Espero que en el pleno del próximo jueves seamos capaces de desbloquear un expediente que en ningún momento se tenía que haber bloqueado porque son inversiones y medidas que van en beneficio de la ciudad de Cáceres y que, al igual que pasó en la comisión, tenía que haber recibido el visto bueno en el pleno del pasado jueves", ha apuntado.



El regidor ha señalado que Vox "ya ha puesto encima de la mesa una serie de propuestas que está valorando el concejal de Economía y Hacienda y espero que en las próximas horas se pueda rubricar ese acuerdo".



Por otra parte, el grupo municipal del PSOE ha facilitado también una serie de medidas que, según ha explicado Mateos, "hay que valorar ahora, no solo con los concejales del equipo de Gobierno, sino también con los servicios municipales y que creo que, en alguna medida, por lo menos algunas de ellas son asumibles y pueden integrarse en un futuro acuerdo".



Ese acuerdo sería a través de otro expediente porque son medidas de adición que requieren informe de los servicios técnicos y de la Intervención municipal, los cuales "no van a llegar en ningún caso al jueves".



"Pero yo me he comprometido con la portavoz del grupo municipal Socialista a mantener las conversaciones e intentar llegar a un acuerdo para el pleno del mes de julio", ha concluido.