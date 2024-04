Gallardo defiende continuidad de Almaraz mientras no haya proyecto que absorba su empleo

Ep.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha defendido la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres), "mientras no haya un proyecto claro, alternativo, definitorio que absorba todo el empleo en la misma calidad que lo hace" dicha central.



Así y ante las declaraciones de este lunes del portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, sobre la postura del PSOE y Gallardo sobre Almaraz y la visita de la presidenta de la Junta, María Guardiola, a Bruselas para defender su continuidad, ha expuesto del dirigente 'popular' que "se piensa que como ellos cambian de opinión cada 10 minutos" él mismo también lo hará.



Así, mientras no haya un proyecto alternativo, el PSOE de Extremadura mantiene un "compromiso firme y claro" con la planta. "Apostamos por la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, sin matices, y lo defiendo aquí, en España, y en Bruselas", ha recalcado, como también defiende los sectores productivos que tienen que ver con el bienestar de los ciudadanos, algo que "puede gustar en Madrid o no" o "puede molestar a mi Gobierno o no", pero que se debe a los extremeños.



De esta manera se ha pronunciado preguntado, en una rueda de prensa en calidad de presidente de la Diputación de Badajoz, por su valoración ante la participación de la presidenta de la Junta de Extremadura en Bruselas en un nuevo pleno del Comité de las Regiones, donde defenderá la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, ante lo que Miguel Ángel Gallardo ha reconocido que le alegra "especialmente" que Guardiola "haya encontrado Bruselas en el mapa" y "empiece a defender los intereses de esta región, en vez de estar todo el día dando patadas al aire".



Al mismo tiempo, ha sostenido del gobierno extremeño que su "fin principal ha sido dar patadas al aire en todo lo que tiene que ver con la defensa de Extremadura, para intentar culpabilizar a otros de su incapacidad", de manera tal que ha expuesto que, si se habla de Almaraz, "la culpa es del Gobierno, aunque sepa que había un acuerdo firmado entre las eléctricas y el propio Gobierno".



Además y si se habla de política nacional, "se va al Senado no va a defender los intereses de Extremadura y los 75 millones que le hubieran correspondido con la Ley de estabilidad, sino que aplaude el voto negativo del Partido Popular, que implica que 25 millones se hayan perdido en las arcas públicas extremeñas y 50 en las de los municipios".



"Lo que significa", en su opinión, "que obedece al Partido Popular, a Génova, en detrimento de los intereses de Extremadura, y se va a hablar de la amnistía, que nada afecta a lo que significa la economía extremeña".



Y es que, como ha señalado, si se habla de cualquier situación que se produzca en Extremadura, "siempre hay dos vertientes: o la culpa es del señor Vara o la culpa es del señor Sánchez, pero nunca hay una verdadera responsabilidad de este gobierno", a tenor de lo cual ha matizado que, como secretario general del PSOE de Extremadura, no ha venido al "y tú más" que "solamente favorece algo que es lo que pretende el gobierno del Partido Popular que, ante la incapacidad de gobernar la ciudadanía se desafecte de la política".



En este mismo sentido, ha afeado que "no han hecho otra cosa en este año que politiqueo", que ha definido como "aquello que la gente ve que es el enfrentamiento permanente, la discrepancia permanente, para no resolver los problemas de la gente".



LOS PROBLEMAS DE LA GENTE



"Yo he venido aquí a resolver los problemas de la gente", ha asegurado, y le preocupa que haya aumentado el déficit público en Extremadura "como consecuencia de que se han bajado los impuestos a 100 privilegiados"; y que se haya recortado en los comedores escolares y ya no haya posibilidad de la universalidad en los mismos, como también le preocupa el tema de las becas y el empleo.



Por otro lado, Miguel Ángel Gallardo ha explicado que si hubiera sido del Partido Popular y su partido, gobernando él mismo en Extremadura, decide que a esta última no le vengan 75 millones de euros "por el simple hecho de dar una patada al Gobierno con la Ley de estabilidad" puede asegurar que se hubiera puesto "enfrente" del presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo.



De la misma forma, ha aseverado que va a defender el empleo de Campo Arañuelo y la continuidad del cultivo del tabaco, "porque no cultivamos fumadores, cultivamos tabaco" y va a defender la continuidad de Almaraz, a la par que ha resaltado que, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, se tiene la oportunidad de "vislumbrar un futuro mejor" de la mano de la gigafactoría de Navalmoral de la Mata.



"Hasta que no haya una absorción de todos los empleos y además, con la calidad del empleo que genera la Central Nuclear de Almaraz, yo le pido a las eléctricas que planteen un plan de inversiones porque nosotros apostamos por Almaraz, eso sí, continuación o continuidad con seguridad", ha continuado, para tildar de eslogan "peligroso" el de Guardiola, "¿continuidad por continuidad, o continuidad con seguridad?", se pregunta, ante una central que data de los años 70, por lo que acumularía 40 años de actividad.



A este respecto, ha incidido en que si las empresas que son las dueñas de la misma quieren continuar, "que no echen los balones fuera", presenten un plan de inversiones para la central y pidan autorización al Gobierno de España; al tiempo que se ha alegrado de que Guardiola esté en Bruselas y ha apuntillado que estará "al lado" de la misma "para defender los intereses de esta tierra, se llame Central Nuclear de Almaraz, se llame cultivo del tabaco, se llame financiación autonómica, o se llame como se llame", y que "solamente" le pide "lealtad".