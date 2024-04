Ayuntamiento Cáceres firma convenios con 4 entidades sociales con casi 200.000 euros

Ep

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha firmado este lunes cuatro convenios con otras tantas entidades sociales para llevar a cabo diversos proyectos de ayuda a colectivos vulnerables para lo que dispondrán de casi 200.000 euros para desarrollar sus actividades como el nuevo servicio que pondrá en marcha el comedor de La Milagrosa de las Hijas de la Caridad, que recibirán 121.635 euros para repartir comida a domicilio a las familias más necesitadas de la ciudad.



Esta es una de las inversiones recogidas en los presupuestos participativos al igual que los 15.000 euros que se destinan a Feafes-Extremadura para desarrollar actividades de prevención de enfermedades mentales, sobre todo en colectivos jóvenes, por lo que se llevarán a cabo charlas en colegios e institutos sobre la importancia de mantener una buena salud mental.



Aparte de estas dos entidades, como novedad se ha incluido una subvención de 10.000 euros a Red Madre, una asociación que ayuda a mujeres embarazadas sin recursos, la mayoría de ellas en situación ilegal en el país por lo que no pueden optar a ayudas institucionales.



El cuarto convenio que se ha firmado este lunes es con Cáritas, con una cuantía de 50.000 euros para el mantenimiento del Centro Vida que la institución tiene junto a las instalaciones de Renfe para acoger a personas sin hogar.



Mateos ha recordado que se trata de cuatro entidades que realizan "una magnífica labor en el día a día de la ciudad" con las personas más necesitadas, y ha recalcado que estos convenios se venían firmando en el mes de octubre y se ha conseguido adelantar a abril, "lo cual ya es una cuestión importante en lo que se refiere a la gestión de los recursos, a la gestión del dinero público y a la prestación del servicio a los ciudadanos".



En cuanto a las dos incorporaciones (Red Madre y Feafes-Extremadura), el alcalde ha valorado la labor que realizan ambas entidades, ya que la primera entidad ayuda a "mujeres que están en una situación irregular en nuestro país y que tienen dificultad para acceder a otros recursos de las administraciones públicas".



Y en cuanto a Feafes Extremadura, ha aclarado que no tiene nada que ver con la extinta Feafes Cáceres, ya que se trata de la federación regional que presta atención a personas con problemas de salud mental, un asunto del que se quiere ocupar el Gobierno local. "Somos conscientes de la problemática que existe en la época que nos ha tocado vivir, fundamentalmente después de la pandemia, con las personas que padecen trastorno mental", ha señalado Mateos.



"De manera muy especial queremos prestar atención a los más jóvenes. Aunque puede parecer que es un colectivo que no puede padecer ese tipo de trastornos, la realidad nos muestra que no. Hay muchos jóvenes que, por desgracia, padecen trastornos de enfermedad mental y, por lo tanto, fruto de esa preocupación es este convenio que firmamos con la Feafes Extremadura para sensibilizar en los colegios para la detección precoz y para la formación de personas en programas vinculados a salud mental", ha apuntado Mateos.



LOS PROYECTOS Y LAS ENTIDADES



En representación del comedor social La Milagrosa, sor Teresa Coto ha explicado que con esta ayuda municipal se podrá llevar a cabo un proyecto de reparto de comida a domicilio para personas que por situación de enfermedad o por tener menores a su cargo, no pueden ir al comedor.



'No es llevar comida, es alentar vida', es el título de este proyecto, con un presupuesto asumido por el ayuntamiento a través de esta firma de convenio de 121.635 euros y que, además del servicio de reparti de comida a domicilio, aporta también productos de limpieza e higiene, ropa y un servicio de intervención social.



"Llevamos mucho tiempo queriendo poner en práctica este servicio pero la situación económica no nos lo permitía porque no tenemos recursos económicos", ha dicho sor Teresa, que ha explicado que esta aportación municipal permitirá ponerlo en marcha "ya".



El director de Cáritas diocesana de Coria-Cáceres, Damián Niso, ha explicado que hay un "pequeño repunte", sobre todo en mujeres, en personas sin hogar que necesitan atención. En este sentido, ha explicado que en los meses que va de año ya han pasado por el Centro Vida, que comenzó a funcionar en el año 2000, un total de 21 personas.



Actualmente la subvención municipal que reciben es de 50.000 y se trata del único centro que existe en la ciudad que presta un servicio residencial abierto durante todo el día dirigido a personas sin hogar. El objetivo general del programa de Centro Vida es promover la recuperación personal y el acceso a los derechos de las personas sin hogar que garanticen su incorporación a la sociedad.



Además, desde que se puso en marcha en junio de 2019 el Protocolo de Empadronamiento para Personas sin Hogar, el Centro Vida es, junto con la sede del IMAS, uno de los espacios en los que se permite empadronar a estas personas, lo que ha mejorado considerablemente su acceso a ayudas y servicios.



Por su parte, la presidenta de Red Madre Extremadura, Petronila Barroso, ha explicado que en la actualidad atienden a unas 60 mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz, a las que les proporcionan productos de higiene para los bebés, ropa y alimentos. Se trata del segundo convenio entre el Ayuntamiento de Cáceres y esta asociación con la que ya se realizó un acuerdo en 2013.



A través de este proyecto subvencionado con 10.000 euros la entidad se compromete a proporcionar asistencia social a gestantes y madres con hijos menores de 24 meses, en situaciones de especial vulnerabilidad, a través de una ayuda psicosocial.



También se informa a las beneficiarias sobre recursos de apoyo que pueden encontrar en su localidad y facilitar su acceso a estos, especialmente en material de búsqueda de empleo y formación.



Por parte de Feafes Extremadura, Antonio Lozano, ha resaltado la importancia de esta ayuda para poder desarrollar proyectos de atención a personas con problemas de salud mental que tiene como finalidad planificar, organizar y desarrollar una serie de actividades y acciones formativas e informativas para prevenir trastornos mentales.



El objetivo es potenciar el conocimiento, sensibilización, formación, la detección precoz, la promoción de la salud mental, la erradicación del estigma y la prevención de la exclusión, y para ello se llevarán a cabo acciones directas de información en salud mental y otras preventivas de carácter primario vinculadas a la posible detección de problemas de salud mental.