Osuna pide más control en comentarios: Me pongo enfermo con los insultos a María Guardiola

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha compartido la necesidad de "rebajar el discurso" por parte de los partidos políticos, cuestionando que los comentarios "anónimos" que incitan al "odio".

En este sentido, a raíz de la reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que él mismo sufre en cada declaración suya que publican los medios de comunicación una "legión de comentarios insultando, denigrando a familiares, amigos, acusándote de cosas", ha señalado, para posteriormente apelar a la "responsabilidad social corporativa de los medios", ha apuntado el alcalde socialista.

Asimismo, ha puesto el foco en las redes sociales, y a modo de ejemplo ha reconocido que no comparte los insultos que recibe, en este caso, la presidenta de Extremadura, la 'popular' María Guardiola, con quien se ha solidarizado.

"No puedo leer su 'timeline' de Twitter --ahora X--. Me pongo enfermo de los insultos que le dirigen a la presidenta de la Junta de Extremadura", ha remarcado Rodríguez Osuna, quien ha añadido que puede no coincidir con Guardiola en determinados asuntos, pero es "solidario con ella y con las agresiones que sufre" en esta red social "todos los días".

Por ello, considera "muy importante" que Pedro Sánchez haya puesto "en el foco de la política esta situación" que está pasando en España que "es muy grave".

FRENAR LOS INSULTOS

"La libertad de expresión no es la libertad de insultos y eso hay que frenarlo de alguna manera", ha dicho el regidor municipal, en respuesta a los periodistas este martes, a quienes ha señalado que no solo los políticos sufren este "odio" al que colaboran aquellos medios de comunicación en los que "no hay absolutamente ningún filtro" en sus comentarios.

A modo de ejemplo, ha dicho que "cada vez que hay una noticia" sobre el Centro de Acogida de Protección Internacional de la ciudad, donde están acogidos cientos de migrantes procedentes de Canarias, "hay 100 comentarios xenófobos, racistas, que generan odio, que dicen que los negros violan a las personas...".

Esto es algo que los medios de comunicación, en alusión a los propietarios de los mismos, "deberían empezar a controlar ese odio", si bien ha matizado que no se refiere en ningún caso a las informaciones, porque "la libertad de la prensa existe, pero las respuestas anónimas", ha dicho, "habrá que controlarlas".

También ha apuntado a los propios partidos políticos, incluido al suyo, el PSOE, y en particular de sus redes sociales, donde no pueden "decir cualquier cosa" ni tampoco "instigar" al adversario sin concreciones porque ello también contribuye a este "clima de crispación" que, con su reflexión, el presidente del Gobierno ha logrado poner en el foco de la política.