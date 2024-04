Autobús urbano Cáceres inicia campaña información ante comportamientos incívicos en el bus

Ep

El Ayuntamiento de Cáceres, a través de la empresa concesionaria del autobús urbano, Vectalia, ha puesto en marcha una campaña apostando por buen uso servicio que afecta a todos los ciudadanos, y advierte de que los comportamientos incívicos pueden ser penalizados con la bajada del autobús.



Esta posibilidad se recoge en el artículo 23-C-10 del reglamento de transporte colectivo urbano de viajeros en autobús en Cáceres y de ello se informa en los vinilos que se han colocado en todos los vehículos para conocimiento de los usuarios, que pueden ser invitados a abandonar el vehículo de forma inmediata.



El gerente de Vectalia, César Mateos ha indicado que debido al incremento de usuarios que ha experimentado el bus en Cáceres se "han empezado a notar que determinados días recibimos más llamadas de lo normal, y el colectivo de conductores ha reclamado que se tomen medidas".



"Son situaciones puntuales pero el conductor y el usuario necesitan esa protección; y esta campaña puede hacerles ver que están más protegidos", ha explicado en la presentación de la campaña este lunes junto al concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, que ha indicado que se trata de una iniciativa en la que se trabaja desde hace meses porque "se han detectado malos usos que tienen que ver con la falta de educación que provocaban problemas de conducta y convivencia, influyendo en el buen desarrollo del propio servicio".



"Con esta campaña, en todos los autobuses se informa a los usuarios que el comportamiento incívico puede ser penalizado con la bajada del autobús. Se recuerda que existe un reglamento donde se recoge, que los usuarios deben conocer", ha incidido Muriel, que ha añadido que el comité de empresa había trasladado su preocupación por comportamientos de ciertos usuarios que también afectan a otros viajeros.



"Nos preocupa mucho que haya ciertos usuarios que no asumen que debe existir una actitud respetuosa al utilizarlo", ha dicho Muriel, que ha explicado que este asunto se ha trasladado también a la Policía Local, "que va a estar vigilante para que este servicio público se desarrolle en la mejor de la condiciones".



No obstante, ha recalcado que el servicio de transporte funciona con una "tranquilidad absoluta" y que "no ha habido ningún caso excepcional, pero sí algunos que se detectan en franjas horarias donde hay un mayor número de usuarios y entendemos que debemos tomar medidas".



Según Muriel, de ahí esta campaña para sensibilizar a los usuarios de que "la educación, el respeto y el civismo son normas fundamentales para poder utilizar y disfrutar este servicio que es tan fundamental en la ciudad y que ha crecido en cantidad y calidad en los últimos años, y que es un servicios seguro para todos".