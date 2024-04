PSOE-Cáceres critica gestión "deficitaria y defectuosa" del Gobierno local en Ayuntamiento

Ep.



El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres ha criticado la gestión "deficitaria" y "defectuosa" del equipo de Gobierno de Rafael Mateos, del que dice que "obedece a una constante labor de improvisación, de falta de rigor en los procedimientos, y de desconocimiento en la forma de funcionamiento del ayuntamiento".



Fernández ha lamentado además que en la toma de decisiones no se tienen en cuenta la participación porque "no tienen en consideración la opinión de los colectivos o de los vecinos y vecinas afectadas por la celebración de los diferentes eventos y de las distintas decisiones que toma el Ayuntamiento de Cáceres".



"Esto no es baladí, porque esta gestión deficitaria y defectuosa, que obedece permanentemente a un modelo de 'prueba-error', con constantes correcciones, y que lleva a tomar decisiones 'in extremis' al límite de los plazos, al límite de los tiempos, genera una serie de perjuicios en la ciudadanía cacereña", ha subrayado la portavoz municipal, que ha añadido que, además, esto "tiene una consecuencia directa en las arcas municipales" y "produce una inseguridad jurídica" a las empresas y asociaciones que se relacionan con el ayuntamiento.



Según ha dicho Fernández este martes en una rueda de prensa acompañada de los concejales Antonio Bohigas y María Ángeles Costa, se está gobernando la ciudad "a golpe titular" pero la gestión del día a día "es una chapuza".



En este sentido se ha referido al anuncio de que Cáceres optará a ser Ciudad Europea del Deporte en 2026 cuando se ha dejado escapar el Campeonato de Escalada que se ha celebrado en las dos últimas ediciones en la ciudad o cuando la Media Maratón que se celebra el próximo sábado ha sido adjudicada a la empresa organizadora hace unos días.



Relacionado con el deporte, el concejal Antonio Bohigas ha dicho que la Media Maratón es la "anatomía de una chapuza", ya que se les ha echado el tiempo encima y la empresa que la tiene que organizar se ha enterado el pasado 8 de abril, tras desistir la primera adjudicataria.



Bohigas ha lamentado que "no se respete" a los corredores, que deben planificarse y prepararse con tiempo, ni a las empresas deportivas que la organizan. "Si se organiza bien un evento de este tipo tiene mucha repercusión en la economía local", ha dicho el concejal socialista, que también ha criticado que la ciudad no vaya a organizar el próximo Campeonato de España de Escalada después de dos años siendo sede de esta cita.



Así, ha criticado que el Gobierno cacereño "deje pasar este tipo de oportunidades" cuando además la ciudad cuenta con un campeón olímpico en esta modalidad, Alberto Ginés, y cuando se han invertido un millón de euros en la construcción de un rocódromo para fomentar la práctica de este deporte.



MERCADOS "A DEDO"



Por su parte, la concejala socialista María Ángeles Costa, se ha referido a la celebración de los últimos mercados callejeros, como el de Navidad, el de Semana Santa o el Mercado de Primavera celebrado este pasado fin de semana, todos ellos organizados por la Asociación de Comerciantes y Artesanos de Cáceres (ACAC) cuando, según la ordenanza municipal, deben ser organizados por el ayuntamiento.



"Seguimos sin saber por qué el equipo de Gobierno ha optado por obviar una ordenanza y ha dado la gestión de un mercado municipal a una organización sin ningún tipo de procedimiento, sin dejar participar a otras organizaciones ni a otro tipo de empresas", ha dicho Costa, que ha añadido que "ahora mismo se está dando a dedo a una organización", por lo que pide explicaciones.



Además, ha criticado la imagen que se ha dado el fin de semana en el Mercado de Primavera con "motores, cables y castillos flotantes en medio de monumentos".



"Esta es la imagen de una ciudad que quiere optar a ser capital cultural", ha criticado Costa, que ha incidido en este evento "ha maltratado a la ciudad monumental", al tiempo que ha criticado al ayuntamiento por no velar por los vecinos del casco histórico, "que han sufrido numerosas molestias por este evento, tanto en sus casas como en su descanso, ni por los turistas que han venido a visitarnos".



Costa ha insistido en que este tipo de mercados no se pueden adjudicar a una empresa sin un procedimiento porque entonces se "está utilizando dinero de la partida de comercio para promocionar eventos privados", organizados por asociaciones particulares.



"¿Qué hay detrás de todo esto?", se ha preguntado la edil socialista, que ha insistido en que existe una ordenanza municipal que se aprobó en la anterior legislatura en la que se recoge que es el ayuntamiento el que tiene que organizar estos eventos, pero se están dando a una organización "sin ningún tipo de procedimiento", como por ejemplo sí se hace en el Mercado Medieval que se saca a concurso.



Finalmente, la portavoz socialista Belén Fernández ha calificado estos hechos de "graves" y ha insistido en que estos "no son una anécdota" sino que "es una forma habitual de gestión de este ayuntamiento desde el momento que iniciaron la legislatura".



"Esto ha pasado en todos y cada uno de los procesos que hemos ido viviendo tanto con el presupuesto municipal, como pasó con la pista de hielo, como ha pasado con la carpa de carnaval, con los diferentes mercados... y es grave que este ayuntamiento no dé ningún tipo de seguridad jurídica a aquellas personas que quieran venir a organizar eventos a Cáceres", ha subrayado.



Fernández ha recalcado que no se tiene en consideración a los vecinos y que "la participación se ha eliminado de todo tipo de procedimientos". "Y, sobre todo, es muy grave que digamos que queremos optar a títulos como el de Capitalidad Cultural Europea o como el de Ciudad Europea del Deporte cuando estamos haciendo una gestión absolutamente deficitaria y chapuza porque nada de eso podrá ser viable ante esos títulos", ha concluido.