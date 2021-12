La Diócesis Coria-Cáceres agradece a Diego Zambrano sus dos años "difíciles"

Ep.

El Colegio de Consultores de la Diócesis Coria-Cáceres ha agradecido a Diego Zambrano sus dos años "difíciles" como administrador diocesano tras el nombramiento de Francisco Cerro como arzobispo de Toledo y su marcha a finales de febrero de 2020.

Zambrano dejará su cargo tras la ordenación de Jesús Pulido como nuevo obispo de Coria-Cáceres, un hecho que se producirá el 19 de febrero de 2022.

En nombre de la diócesis, Jesús Moreno ha agradecido "el trabajo que ha venido realizando durante todo el tiempo", así como su "entrega y generosidad" en este tiempo "difícil" que le ha coincidido con su mandato.

"No pensábamos que iba a ser por un periodo tan largo, dos años, y tampoco se pensaba que iba a haber una pandemia que surgió semanas después de que él asumiera este trabajo", ha dicho Moreno en la rueda de prensa en la que se ha dado a conocer el nombre del nuevo obispo.

"Han sido momentos difíciles, muy dolorosos, de tomar decisiones rápidas y que cuestan mucho, suspender actividades que estaban programadas, como ha pasado en todo el país en todo este tiempo", ha incidido, al tiempo que ha agradecido su labor a Zambrano "en nombre de toda la diócesis".

Por su parte, Zambrano ha agradecido la "ayuda de todos" en "un tiempo muy largo y con una circunstancia muy especial", ha resaltado. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo he hecho de la mejor manera y pido perdón si, en algún momento, no he estado a la altura de las circunstancias", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "ahora nos toca preparar el camino" al nuevo obispo.

"Conviene que él crezca y que yo disminuya", ha concluido. La semana que viene el Colegio de Consultores se reunirá con el nuevo obispo de Coria-Cáceres, quien vendrá a Extremadura dos días antes de su ordenación para "sumarse" al proyecto que ha marcado el Sínodo que ha celebrado la diócesis con las directrices a seguir en los próximos años.

GUADALUPE EXTREMEÑA

A la pregunta de si ahora, con un arzobispo cacereño en Toledo y un obispo toledano en Cáceres, se puede avanzar algo en la situación del Monasterio de Guadalupe, que pertenece a la Diócesis de Toledo, Zambrano ha indicado que "es un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo en la provincia eclesiástica", que se creó hace 25 años y "han ido trabajando en esa intención".

El asunto de que Guadalupe y su monasterio pasen a depender de una diócesis extremeña para que la patrona de Extremadura, la Virgen de Guadalupe, pertenezca a la provincia eclesiástica extremeña "está en la Santa Sede y el deseo de don Jesús es sumarse a lo que se está haciendo en esta provincia eclesiástica", ha concluido Zambrano.