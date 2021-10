Los artesanos cacereños quieren que el mercado navideño vuelva a Cánovas

Ep

Unas 30 familias de Cáceres pertenecientes al sector de la artesanía han pedido que el mercado navideño vuelva a situarse este año en el Paseo de Cánovas.

Este colectivo teme que el ayuntamiento va a privatizar la gestión del mercado navideño, una de las citas más importantes para este sector, que ha sufrido especialmente la crisis económica derivada de la pandemia.

Cabe recordar que, en 2020, no se celebró el Mercado Medieval y en Navidad se instalaron unos puestos en la Plaza Mayor en un circuito cerrado y con restricciones de aforo, por lo que el sector está muy afectado económicamente.



Por eso, un grupo de estos empresarios ha acudido este viernes a las puertas del edificio consistorial para hablar con la concejala de Economía y Mercados, María Ángeles Costa, a quien han pedido una reunión oficial por escrito para plantearle las inquietudes del sector ante las nuevas citas del año y para mostrar su rechazo a la posibilidad de que se privatice la gestión del mercado navideño, lo que aumentaría los costes para los comerciantes.



La portavoz del colectivo, Sara Sierra, ha recordado que en la ciudad hay varias agrupaciones de artesanos que llevan trabajando más de 25 años y ahora temen que se introduzcan cambios en la organización de los mercadillos artesanales que puedan afectar a sus economías.



La portavoz ha añadido que "venimos a que se nos escuche porque estamos en un ayuntamiento social pero están intentando privatizar un sector del que nosotros comemos, y eso repercutirá mucho en los alquileres y en las ventas, y somos negocios como cualquier tienda de Cáceres, por lo que queremos que se nos escuche".



Sierra ha recordado que los puntos álgidos de este comercio minorista y no sedentario son las campañas de verano y de Navidad, y ha insistido en que pagan sus impuestos igual que el resto de comercios y también llevan "un año malísimo" con la reducción de sus ingresos.



Por eso, piden a los responsables municipales que "antes de tomar una decisión y privatizar cualquier sector se escuche a los afectados y se valore cuál es el impacto en nuestros negocios".



Así, estos artesanos sospechan que se harán cambios en la gestión del mercado navideño y piden que siga siendo Ifeca, una institución pública, la que organice la cita para que no aumenten los costes.

Además, han añadido que "suenan campanas y por eso necesitamos la información de la mano de las personas que están tomando esas decisiones", matizando que todavía no tienen fecha para reunirse con la concejala responsable del área, porque "tiene la agenda cerrada".



Los afectados quieren una reunión inminente porque creen que, en el momento en el que se publique un pliego de condiciones para sacar a concurso la gestión, ya no habrá marcha atrás.



Además, ha recordado que "ya el año pasado fue peor económicamente pero aceptamos las condiciones y reducir en más de un 50% las ganancias pero este año no hay restricciones" y, el mercado navideño es un atractivo para esas fechas porque atrae a familias completas y dinamiza la economía local.