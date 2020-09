Cáceres tendrá antes de fin de año una plataforma de comercialización

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres pondrá en marcha, antes de final de año, una plataforma de comercialización con el objeto de potenciar y revitalizar el sector turístico de la ciudad.

El objetivo es tener un impacto directo en las empresas del sector, ya que basará su funcionamiento en crear redes efectivas de comercialización utilizando para ello las nuevas tecnologías, de manera que todas las recursos municipales podrán reservarse de forma online.



Así pues, el concejal de Turismo, Jorge Villar, ha destacado que se trata de una plataforma "pionera a nivel municipal", ya que será la primera que será capaz de reunir diversas funcionalidades.

De este modo, por ejemplo, contará con un amplio catálogo de productos turísticos, tanto públicos y privados que permitirá al viajero conocer de forma ágil y sencilla toda la oferta turística de la ciudad.



"Queremos ofrecer al turista el mayor número de posibilidades y alternativas para que no le quede más remedio que alargar su estancia en nuestra ciudad para poder disfrutarlo y verlo todo", ha indicado el edil.



Así, todos los recursos turísticos públicos del municipio contarán con contratación online y pago inmediato, para "ponérselo muy fácil al viajero", ha explicado el concejal.

Esta misma posibilidad será ofrecida a todas las empresas del sector privado, lo que abrirá la puerta no solo a aumentar la reserva directa (ya que no se aplicará ningún tipo de comisión sobre ventas), sino también a la puesta en marcha de un importante plan de comercialización turístico global.



Este plan se basará en el establecimiento de una gran red de colaboración (venta cruzada) entre empresas del sector, que permitirá la contratación directa de actividades desde los hoteles y apartamentos turísticos, y de la misma forma, facilitar la reserva de alojamientos desde las web de las propias empresas de actividades.



"Se establecerán múltiples puntos de venta online, lo que permitirá determinar la procedencia de cada reserva y establecer compensaciones entre los propios empresarios", ha detallado Villar.



ACCESO DIRECTO PARA AGENCIAS



La plataforma contará con un acceso directo para agencias de viajes, ya que el objetivo es que todas las agencias de viajes puedan darse de alta y contar con un acceso privilegiado que les permita adquirir los productos y servicios turísticos en condiciones favorables.



Este programa está destinado a potenciar la distribución de la ciudad, como destino turístico, a través de un canal tan fundamental como la agencia de viajes. Además, las primeras agencias en ser invitadas a participar serán todas las cacereñas y extremeñas. "Deseamos empujar a todo el sector turístico en su conjunto, comenzando con las agencias", ha añadido.



La plataforma ofrecerá la posibilidad de añadir críticas y opiniones de visitantes sobre los distintos servicios contratados, porque la idea no solo es incentivar la compra y reserva del producto, sino la de evaluar la calidad de los mismos y mantener un canal de información capaz de detectar necesidades y posibles carencias. "Deseamos contribuir a conseguir la excelencia turística de nuestra ciudad", ha apostillado.



Villar ha indicado que la plataforma contará con tecnología que permitirá incorporar en un futuro nuevas herramientas para la compra multiproductos (varias visitas en una sola tarjeta) o bonos descuento y regalos. Será eminentemente tecnológica, y ya está desarrollada y testada, porque el año pasado fue capaz de superar las 500.000 reservas.



Para darla a conocer a los empresarios del sector, en breve se convocarán a las empresas del sector privado, en sucesivos talleres, para explicarles y resolver todas sus dudas respecto a los requisitos y funcionalidades con los que contará la plataforma.



Toda la tecnología será desarrollada por la empresa cacereña líder en comercialización de turismo rural y actividades turísticas en España, Misterplan SL, que "goza de una gran experiencia y prestigio en el sector", ha concluido Villar.