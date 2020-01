PP-Cáceres critica "graves retrasos" y paralización de "importantes proyectos" en ciudad

Ep.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha criticado los "graves retrasos" y la paralización de "importantes proyectos desde que gobierna el PSOE, ya que han pasado ocho meses y la ciudad "está paralizada" y el equipo de Luis Salaya "perdido", "ausente", "miente continuamente" y "no le coge el pulso a la gestión".

Así lo ha indicado Mateos este martes en una rueda de prensa en la que ha desgranado varios proyectos que "ya" deberían estar ejecutados porque provienen de la anterior legislatura pero "están paralizados".

Se ha referido al vial de conexión de los barrios El Junquillo y Macondo, cuyo contrato de adjudicación se firmó en noviembre de 2018 con un presupuesto de 400.000 euros.

"El PSOE lleva gobernando más de ocho meses y no ha sido capaz de encontrar una solución a los problemas que se dieron en esa actuación, ni de reiniciar las obras y no ha sido capaz de terminar dicha obra", ha subrayado el portavoz.

Otros proyectos que "están en el cajón de los olvidos", son las obras de reforma del salón de actos de la Casa de Cultura Rodríguez Moñino, con una inversión también cercana a los 400.000 euros, y las obras de saneamiento y abastecimiento de agua en las calles Paraguay, Uruguay, Perú, Guatemala y Nicaragua y cuyo importe también ascendía a 400.000 euros.

Esta obra tenía un plazo de ejecución de 14 meses pero "nada se sabe de dicha actuación", ha aseverado.

La ampliación del salón de baile en la Casa del Mayor de la calle Margallo "también está paralizada y abandonada desde que Luis Salaya gobierna Cáceres", ha espetado el portavoz 'popular' que ha apuntado que "nada se sabe de las obras de semipeatonalización de la calle Viena".

En este último caso, el objetivo era conectar el Parque del Príncipe con el centro de la ciudad a través de un corredor verde.

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO

Pero la obra que más "preocupa" al PP es la ampliación del cementerio municipal porque "es un tema muy serio" ya que "puede que en Cáceres nos encontremos sin nichos para poder hacer enterramientos", ha dicho Mateos, que acusa al Gobierno local de "mentir convulsimante" en este tema.

Así, ha recordado que el concejal de Fomento, Andrés Licerán, el pasado 29 de octubre decía que el retraso "era culpa" del anterior Gobierno pero "a la vez" confirmaba que la finalización de las obras se preveían para el mes de noviembre, en torno al día 23.

Al parecer, el retraso se debe a problemas con la empresa pero Mateos ha recordado que a quien compete resolver estos asuntos es al gobierno.

"Señor Salaya y señor Licerán, ya estamos a 28 de enero de 2020 y llevan más de dos meses de retraso en la finalización de esta obra y encima vuelven a engañar a los cacereños", ha aseverado Mateos, que ha añadido que la defensa de los intereses de los cacereños "debe estar por encima del sillón de la Alcaldía, de intereses personales y políticos y no valen excusas".

Mateos ha incidido en que "ya no vale echar balones fuera ni decir que la culpa de todo la tiene el PP" porque "un político debe tener capacidad para gestionar y sacar adelante el día a día en el ayuntamiento" pero, a juicio del PP, "los hechos demuestran que todo va de mal en peor".

"Ya no nos asombra que Salaya no cumpla con sus promesas, sino que ni siquiera es capaz de ejecutar los proyectos que estaban en marcha", ha sentenciado, al tiempo que reprocha al regidor cacereño que no insta a la Junta de Extremadura a construir infraestructuras, por lo que "si no son capaces de gestionar la ciudad se perderán cuatro años de progreso".

El portavoz ha criticado también que en enero "solo" se ha convocado una comisión informativa por lo que ha sido "un mes perdido" porque no se ha respetado la periodicidad establecida para las comisiones y solo se ha convocado con carácter ordinario la de Acción Comunitaria pero no se han convocado las que tienen que ver con el urbanismo, la economía, el régimen interior o el empleo, y tampoco se han reunido los consejos rectores de los organismos autónomos.