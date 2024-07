PSOE Badajoz: El nuevo presupuesto municipal crece, "pero no las inversiones"

Ep

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha valorado el presupuesto municipal para este año 2024 que crece, "pero no las inversiones", dado que las previstas "solo" llegan al entorno del 10 por ciento del total de las cuentas, que ascienden a 139.240.775,39 euros en el caso del conjunto del consistorio con sus organismos autónomos dependientes.

En rueda de prensa este martes, la concejala socialista Sandra Caballero ha señalado que las crecientes privatizaciones impiden invertir más" y "para poder invertir, hay que vender patrimonio", del mismo modo que ha recriminado que el presupuesto "no es participativo deliberadamente", que "no han escuchado a nadie" y "es más de lo mismo", así como que "no refleja ningún nuevo modelo de ciudad".

Caballero ha recordado que el presupuesto llega "tarde", "impropio de una administración seria y rigurosa", donde las cuentas se forman en octubre para posteriormente aprobarlos y que entren en vigor el 1 de enero del ejercicio siguiente. "Aquí, estamos en julio, y con suerte podrán empezar a ejecutarse en agosto, es decir, aprobamos un presupuesto para cinco meses", ha detallado.

Asimismo, y después de "tanto tiempo de retraso", los socialistas esperaban un trabajo "más sólido", un presupuesto "bien elaborado", pero se han encontrado con un documento "un tanto básico y naif" respecto al que no entienden "cómo han podido tardar tanto para esto". "No es un presupuesto consensuado, ni mucho menos fruto de la escucha activa".

"Para empezar, no han escuchado a este grupo, al grupo político mayoritario de la oposición, en ningún momento, nos han facilitado la documentación con la convocatoria de la comisión y porque estaban obligados", ha matizado Sandra Caballero.

Tampoco consta a los socialistas que se haya hablado con asociaciones y colectivos de la ciudad, ni hay referencias a que sea un presupuesto participativo como recoge el Reglamento de Participación Ciudadana.

Sandra Caballero ha reconocido que le sorprendió la "obstinación" del concejal de Economía y Hacienda por trasladar que presentaba unos números para 'Un nuevo modelo de ciudad', ante lo que lamenta decir que no ve "por ningún lado ese nuevo modelo del que habla".

Al mismo tiempo, ha indicado que, si bien es cierto que hay un nuevo presupuesto, "el papel lo aguanta todo" y "no hay de fondo ningún nuevo modelo de ciudad, salvo la propia frase metida con calzador en la rueda de prensa del concejal, vacía totalmente de contenido y razón"; algo que le ha recordado a la frase más famosa de la película 'El gatopardo', que decía: "Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie".

SOLO EL 10% DEL TOTAL SE DESTINA A INVERSIONES

Tras analizar los números, Sandra Caballero ha afirmado que ven que los créditos para inversiones son "escasos" en proporción al presupuesto; unos 11 millones para destinar a nuevas inversiones con respecto a 139 millones, de manera que no alcanza ni el 10 por ciento del total.

Además, para poder realizar inversiones tienen que vender patrimonio, al hilo de lo cual se ha preguntado que si no se vende "nos quedamos sin inversiones", y que, cuando se acabe con el patrimonio, cómo se van a financiar las futuras inversiones.

Para el Grupo Socialista, los proyectos presentados "no son tan relevantes" y, "en conclusión, se podría decir que el presupuesto crece, pero las inversiones, no". Mientras y sobre algunas de las inversiones como en el Paseo de la Radio de Cerro de Reyes, se llega "muchos años tarde" y "al menos" con 10 años de retraso; los 800.000 euros destinados a acerados es una cantidad "ridícula", "una auténtica vergüenza" y en concreto, 500.000 euros menos que en 2023.

Del mismo modo, sucede con las inversiones en los poblados, "escasas e insignificantes". "Y no, no echemos balones fuera haciendo responsable a la Diputación de Badajoz, el deber y compromiso para mejorar la vida de los ciudadanos de los poblados de Badajoz es del ayuntamiento", según indican en nota de prensa los socialistas, a quienes les parece "estupendo" una nueva perrera, tanto que la pidieron en 2019.

Sobre las privatizaciones, han sostenido que impiden invertir, a la par que han reconocido que el capítulo 2 de 'Gastos corrientes', que asciende a casi 49 millones de euros, sí se ha incrementado, según Caballero "debido al afán por privatizar los servicios públicos que le ha entrado al PP" y ante lo que ha criticado que no es colaboración público privada "como nos quieren hacer creer" sino que "es privatizar".

"El informe de estabilidad presupuestaria así lo reconoce", ha expuesto, para leer textualmente: "Contratos de asociación Público-Privada: No procede su cálculo y/o su cuantía asciende a cero", por lo que "de todo ello se desprende que las privatizaciones nos impiden invertir".

Por otro lado, para la mejora de la red de saneamiento y abastecimiento hay previstos 800.000 euros, ante lo que el PSOE ve que parece "poco" después del "tarifazo", y Sandra Caballero adelanta que solicitarán una Mesa del agua, para impedir "nuevos hachazos en nuestra factura", para mejorar el servicio y "asegurarse de que el 100 por cien de lo que pagarán ahora más los vecinos va para saneamiento".

LLAMADA DE AUXILIO A EUROPA PARA INVERTIR

Por último, el Grupo Socialista ha remarcado que tiene "claro" que en este presupuesto "subyace una llamada de auxilio a Europa para invertir en la ciudad", y que se necesitan los fondos DUSI "como el comer", por lo que considera "lógico" que quieran poner una oficina para conseguir fondos europeos, algo que recomendaron desde el PSOE hace unos años al equipo del PP.

"Realmente el listado de inversiones que necesita Badajoz es lo que refleja la Agenda Urbana, presentada recientemente, a su lado estos presupuestos son inoperantes", han continuado, para asegurar que es "urgente" crear una oficina para atraer empresas, que es el "gran déficit" de la ciudad.

Finalmente, han sostenido que estos presupuestos "merecen una enmienda a la totalidad por muchas razones", entre ellas que no dejan ver las líneas "gruesas" de inversiones futuras para la ciudad. Tampoco es un "buen" presupuesto y parece que "han encajado los números como han podido".

Y es que, como han concluido, "hay pocos guiños a la ciudadanía", con cero inversiones en el Casco Antiguo, al tiempo que el concejal de Economía y Hacienda no habló en la presentación del presupuesto de inversiones en políticas sociales, de cultura, de planes para fomentar el turismo, el comercio o el empleo y tampoco ven que las cuentas "lleguen a todos los barrios".