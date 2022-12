Las clases de las Escuelas Municipales de Música de Badajoz comenzarán en enero

Ep.



Las clases de las Escuelas Municipales de Música de la ciudad de Badajoz comenzarán el próximo mes de enero, tras la adjudicación de la empresa encargada del servicio de vigilancia y seguridad de las sedes, que son distintos colegios de la capital pacense.



Así lo ha anunciado este lunes la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, a preguntas de los periodistas, ante las que ha detallado que ya hay empresa de seguridad de las Escuelas Municipales de Música, de manera tal que están trabajando y se va a hablar con los directores de los colegios, como también se está organizando el transporte de todo el material que actualmente tienen en la Concejalía de Cultura de las distintas clases, como elementos de percusión o instrumentos, para trasladarlo a las distintas sedes.



En este sentido, ha confirmado que las clases de las Escuelas de Música comenzarán la semana en la que empiece el curso escolar tras las vacaciones navideñas, a la vez que ha incidido en que el proceso ha sido un trabajo "largo" en el que han tenido "muchos obstáculos" que "no" les hubiera gustado tener, pero que "al fin se han podido solventar".



En este punto, la edil ha avanzado que se ha licitado, se presentaron dos empresas, y que ahora queda que se firme el contrato y se presenten los papeles, al tiempo que ha detallado que en enero "afortunadamente ya por fin comenzarán las Escuelas de Música a funcionar".



Paloma Morcillo ha hecho estas declaraciones en la presentación del XXIV Encuentro de Corales Hermano Daniel acompañada del director de la Banda Municipal de Música de Badajoz y de las Escuelas Municipales de Música de la ciudad, Vicente Soler, quien preguntado por si podría haber dificultades por la concentración de las clases ha indicado que es "difícil", pero que los profesores están todos preparados, han estado en contacto y han hecho sus programaciones y su trabajo.



"Sí que es verdad" que las Escuelas durarán seis meses, al haberse ampliado a junio, ha subrayado, junto con que van a intentar hacerlo "lo mejor posible" y de cara al año que viene van a procurar que "no pueda pasar".



"A veces surgen cosas que no es problema nuestro", según Soler, para quien la parte pedagógica está preparada, pero la administrativa "cuesta más y eso es lo que ha pasado", al tiempo que ha insistido en que "luchar hemos luchado todo lo que hemos podido y más".



Finalmente y si podría suponer una pérdida de alumnos, Vicente Soler ha considerado que "en principio no", ya que la gente lo que quiere es que empiecen las Escuelas y está "atenta", como también hay "mucha" gente a la espera de poder entrar, de modo tal que los alumnos "se mantienen por ahora" con unos 500 en total.