El PSOE pide a PP y Cs solución a la falta de policías en Badajoz

El PSOE ha recordado que este pasado domingo se desarrolló la 35º edición del Día de la Bicicleta con una modificación "importante" del recorrido con respecto a las dos ediciones anteriores.

Un trazado que fue pactado en 2018 entre los grupos políticos y otros colectivos para recorrer la ciudad y disfrutar del paisaje y nuestros monumentos "pero, sobre todo, para disfrutar de esta celebración en familia, sin agobios por tráfico".

La carrera del domingo, según ha señalado el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, "ha obligado a que tengamos que ir por zonas alejadas, carreteras no ya secundarias, sino terciarias, para que nadie nos vea y no incomodemos el tráfico, algo que no cuadra con el motivo de la jornada", sobre lo cual ha recordado además que esos cambios fueron "propuestos e impulsados por el PSOE y con el apoyo de todos".

"Hoy en día PP y Cs no contemplan consensuar actividad alguna de la FMD y deciden arbitrariamente, lo que afecta a un peor servicio a la ciudad como se está demostrando", ha agregado por su parte el concejal socialista Luis Tirado.

Así, para el PSOE, el Día de la Bicicleta "no es una excepción" y "está siendo la norma", al tiempo que ha remarcado que se ha conocido que se han dado "pocas facilidades", para aceptar la Carrera Badajoz contra el Cáncer que, igual que la anterior, su recorrido ya se había fijado tiempo atrás y que "ahora la quieren 'salvar', después de 'condenarla'".

Los socialistas han agregado que se ha conocido que El Progreso también suspende su carrera por "obligarles" a trasladar el recorrido fuera de su barriada, "algo que no deja de ser esperpéntico", junto con que la Carrera Popular por la Salud, que organiza la Comisión Comunitaria de El Progreso, ha rechazado el circuito que propone el consistorio porque su itinerario lo consideran "oficial", y "por lo tanto, definitivo".

Para el Grupo Socialista, "la falta a la verdad se está convirtiendo en el manual de uso" del alcalde, Ignacio Gragera, y "no es aceptable que alegue el regidor de Ciudadanos que el nuevo recorrido del Día de la Bicicleta se modificó para homenajear al CD Badajoz y esconda que la razón fundamental era la falta de policías locales y que disponía de la mitad de agentes que en la última edición".

Y es que, como ha recalcado, "en todos los casos el problema es el mismo: el plante de la Policía Local al no atender sus reivindicaciones y la necesaria economía de agentes".

Por eso, ha exigido al PP y Cs una solución a este problema y actuar "con transparencia ante el cierre en falso de aquel acuerdo que firmaron, del que se retractó el PP y del cual el alcalde no ha presentado ningún informe de los técnicos sobre su viabilidad".

Finalmente, ha sostenido que el alcalde "puede seguir enmascarando el problema y no afrontando la realidad", pero que "debe ser desatascado por el bien de la ciudad y de los amantes del deporte".