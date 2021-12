El alcalde de Badajoz valora los 2 millones para planes de sostenibilidad turística

Ep.

El gobierno local del Ayuntamiento de Badajoz ha tildado de "buena noticia" los dos millones de euros, procedentes de los fondos de recuperación Next Generation y destinados a planes de sostenibilidad turística en destino, que la ciudad recibirá para ejecutar el proyecto del carril mixto para ciclista y peatones en el entorno abaluartado.

No obstante, el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, ha reconocido que "no" están satisfechos y creen que se había hecho "el trabajo necesario para percibir todos y cada uno" de los fondos que habían pedido, sobre lo cual "todavía" desconocen cuál es el contenido, los criterios de valoración y las pautas que se han seguido por parte del Ministerio para recortar en más de 1,2 millones el proyecto inicial del ayuntamiento.

Ante ello, están "a la expectativa y a la espera" de poder conocer el contenido de ese expediente, dado que las informaciones, las noticias y los comentarios que se les hacían llegar por parte de la Consejería y de la Dirección General de Turismo "no era lo que luego nos hemos encontrado", ha admitido.

"No quiero hablar de agravios comparativos, pero sí ver y entender cómo el resto de ciudades que se habían presentado obviamente han conseguido los fondos a los que aspiraban, y la ciudad de Badajoz no", ha recalcado, para matizar que van a esperar a ver el contenido de ese expediente en aras de saber la razón de que "los datos y las informaciones que se nos han dado luego no se correspondían con la realidad".

Gragera no quiere "pensar mal" pero admite que "es verdad que uno ya a veces tiene ciertas dudas cuando ve que a otras ciudades de esta región con proyectos muy dignos y proyectos muy competentes, al igual que el nuestro, sí se le dan y se le asignan los fondos que se le tienen comprometidos".

"Y a la ciudad de Badajoz no, veremos, veremos pero en principio nosotros no entendemos ese recorte", ha insistido.

EL AYUNTAMIENTO APORTARÁ LA PARTE DE QUE FALTA

A preguntas de los periodistas por este tema en declaraciones a los medios tras asistir a la inauguración de la campana de la Torre de Espantaperros, Ignacio Gragera ha avanzado que el ayuntamiento aportará "la parte que falta con fondos propios" porque "afortunadamente" los tiene "para poder hacerlo".

Según ha planteado, es un proyecto "magnífico", en relación al cual ha agradecido a los servicios implicados, como Turismo y Gabinete de Proyectos, "el esfuerzo que se ha hecho a la hora de redactarlo" y ha insistido en que verán cuáles son los motivos y las razones del mencionado recorte y, a partir de ahí, desde el ayuntamiento se tomará "una decisión sobre si protestar o no protestar" en algo que cree que "es positivo": "oye que es un éxito que la ciudad pueda recibir dos millones de euros para un plan de sostenibilidad turística, pero no es lo que se tenía hablado".

Finalmente, ha explicado que el proyecto inicial previsto por el ayuntamiento era de casi 3,3 millones de euros y que son casi 1,3 millones de euros los no se van a recibir, aunque tienen "la suerte de tener fondos" porque, de no contar con los mismos, no se podría realizar un proyecto "que estaba ajustado", "completo" y que pueden "reajustar" y "readaptar pero hasta cierto punto".

De este modo, ha concluido, el ayuntamiento "ahí estará para poner la parte que no se ha cubierto" y trabajará en este proyecto "para que sea una realidad lo antes posible".