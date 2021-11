PSOE-Badajoz pide paralizar una licitación para regenerar césped en zonas verdes

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido la paralización de una licitación para regenerar césped y que, de este concurso con cuatro lotes, se revisen dos de ellos "entre otras cosas por el desproporcionado coste del metro cuadrado de césped".

Así pues, a través de una nota de prensa, el PSOE ha detallado que el expediente 552/2021 busca la 'Regeneración de césped y zonas arbustivas en varias zonas verdes', con una base de licitación de 142.029,83 euros (IVA incluido).

En concreto, según ha puntualizado, se trata de cuatro lotes con los que se intervendrá en la calle Dos de Mayo de San Roque por el "mal" estado de parterres "y en general toda la calle desde hace muchos años"; en la avenida Ramón y Cajal, en el ajardinamiento casi lineal más próximo a Puerta de Palmas; en los parterres de plaza de La Molineta "que están podridos y secos"; y una zona ajardinada del paseo del río por encima del puente de la Autonomía.

A este respecto, los socialistas consideran "golosa" la licitación, pues 15 empresas han presentado proposiciones a los cuatro lotes, a la vez que ha pedido que se paralice el referido a la avenida Ramón y Cajal, dado que son menos de 300 metros cuadrados de césped, "curiosamente el proyecto no cita la extensión" matiza, y costará 31.000 euros.

Además, la formación socialista reprocha "que ya se interviniera en la zona, incluso instalando riego por goteo, y esta ha desaparecido en toda la avenida", de manera que creen que "unos meses después el estado de abandono volverá a repetirse", según informa en una nota de prensa.

El otro lote que pide paralizar el PSOE es el referido a la creación de zona de césped en la margen izquierda del Guadiana, arriba del puente de la Autonomía, sobre lo cual ha apuntado que la margen izquierda del parque del río, desde el puente a la altura de la plaza de toros y hasta el puente Real, está adjudicada a Servicios Integrales Extremeños 2000, S.L. del Grupo Ruiz/Tubasa.

De este modo, ha apuntado que "debieran ser ellos quienes recuperaran la zona sin cargar dos veces por intervenir en el mismo área", junto con que, además, "es una de las 15 empresas que presenta propuesta para quedarse con la creación de una zona de césped... que por cierto ya está creada".

"Gastamos más en Badajoz porque no se cuidan las cosas. Gastamos dos veces. Y lo hacemos a precio de oro. No podemos callarnos en el PSOE y decimos que se repone césped donde ya se repuso y a 100 euros el metro cuadrado, o que reponemos árboles y césped en el río y tenemos privatizado el parque", ha remarcado el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, para quien "hay algo que no cuadra".

"Y para colmo de males, por ir haciendo el copia y pega, las condiciones que dicen corresponden a otro proyecto. Hacer las cosas peor, es difícil", ha apostillado.

Por último, el Grupo Socialista ha hecho hincapié en que junto a esta revisión de la licitación, también señala un "error" en los pliegos de condiciones técnicas de la licitación, dado que tratándose de intervenir en las calles Dos de Mayo, Ramón y Cajal, parque del río y plaza de La Molineta "lo cierto" es que el pliego "se refiere a 'Ajardinamiento en diversas plazas: Santa María de la Cabeza, Díaz Brito y plaza de Los Alféreces'.

"Ninguna de ellas es objeto en este contrato. Es evidente que se ha tratado de un copia y pega en el que nadie ha reparado, ni corregido, y se está evaluando actualmente", concluye.