Detenido grupo criminal por robos en explotaciones agrícolas de la provincia de Badajoz

La Guardia Civil ha detenido a quince portugueses ambulantes por su implicación en cuarenta robos perpetrados en explotaciones agrícolas y ganaderas de Talavera la Real, Lobón, Guadiana, Torremayor, Montijo y Mérida.



En concreto, el Equipo ROCA de La Guardia Civil de Badajoz investigaba desde el pasado mes de julio una serie de robos perpetrados en diferentes explotaciones agroganaderas, en las que los supuestos autores de los hechos se habrían apoderado de numeroso material.



Así pues, en el trascurso de la investigación, se pudo averiguar que parte de los efectos sustraído como bocas de riego, grupos electrógenos, baterías, motobombas, herramientas manuales y eléctricas entre otros objetos, fueron entregados en centros de reciclaje de Badajoz o a terceras personas por un grupo de ciudadanos portugueses que supuestamente vivían de forma ambulante en lugares próximos a la zona de comisión de los robos.



A su vez, los agentes pudieron ubicar en tres asentamientos ubicados en diferentes parajes del término municipal de Puebla de la Calzada los lugares donde supuestamente se ocultaba este grupo criminal.



El pasado jueves, 30 de septiembre, con la colaboración de diferentes Unidades territoriales de la Compañía de Guardia Civil de Badajoz y SEPRONA, apoyados por Guarda Nacional Republicana de Portugal, se inspeccionó el lugar, donde fueron localizados entre las familias asentadas quince de las personas supuestamente implicadas en los robos.



Dos de ellos, además se hallaban reclamados por diferentes juzgados de Badajoz, Mérida y Almendralejo para su búsqueda y detención. La Guardia Civil no descarta la localización y detención de otros integrantes del grupo criminal, según informa en una nota de prensa.



En el citado lugar, los agentes hallaron ocultos numerosos objetos sustraídos y otros de los que no pudieron acreditar su legítima procedencia, por lo que no se descarta que puedan estar implicados en la comisión de otros robos.



A uno de los implicados también se le intervino 400 gramos de marihuana que ocultaba en su tienda de campaña.



Cabe destacar que las diligencias instruidas junto con los detenidos por los supuestos delitos de robos, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Montijo.