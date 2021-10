La Agrupación Local del PSOE de Valverde de Leganés celebra su centenario

El PSOE de Extremadura celebró en la tarde de este pasado martes el primer centenario de la Agrupación Local del PSOE de la localidad pacense de Valverde de Leganés.

El acto, que se llevó a cabo bajo el título '100 años de socialismo' tuvo lugar en la Casa del Pueblo de la localidad pacense y contó con la participación de la secretaria de organización del PSOE de Extremadura, Marisol, Mateos, y el secretario general local, Manolo Borrego.

Así pues, durante su intervención, Mateos destacó que "la militancia es el latido de nuestro partido" y agradeció el "trabajo, esfuerzo y dedicación de tantas y tantas personas que han hecho posible que la casa del pueblo de Valverde de Leganés cumpla 100 años, gracias por tanta generosidad y tanto compromiso".

Mateos también resaltó que "la historia de nuestro partido, con sus 142 años, es la de la conquista incansable de derechos y libertades", y definió al PSOE como "el mayor instrumento de transformación y modernización de la sociedad".

A su vez, con respecto a la próxima cita del 13 Congreso Regional, que los socialistas extremeños celebrarán en Mérida del 22 al 25 de este mes de octubre, Mateos dijo que en ese fin de semana, los socialistas están "llamados a reforzar el liderazgo de nuestro secretario general, Guillermo Fernández Vara, contribuir a la unidad del partido, actualizar el proyecto socialista e impulsar a Extremadura y España".

Además, la dirigente socialista explicó que la recuperación social, económica y del empleo en la que está sumida de lleno la región, "no será recuperación si no es justa, no será recuperación si no ayuda a trabajadores y empresarios, a mujeres y jóvenes a conquistar el futuro".

Sin duda, lograr esa recuperación justa es el principal reto de un partido que la propia secretaria de Organización ha reconocido que es la fuerza política "más innovadora, vanguardista, activa, cercana y propositiva" y que representa a "la sociedad diversa y plural, al territorio, a la ciudadanía, al progreso y al futuro de esta tierra".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Valverde de Leganés, Manolo Borrego, reconoció que "es un orgullo ser secretario de esta agrupación este año, coincidiendo con su primer centenario", ya que es una responsabilidad teniendo en cuenta el trabajo de tantos hombres y tantas mujeres en todos estos años en los que se ha trabajado por la justicia social, la igualdad y la solidaridad", sentenció.