El PP reivindica al Gobierno reponer los vuelos declarados OSP en el Aeropuerto de Badajoz

El portavoz nacional de Transportes del PP, Andrés Lorite, ha reivindicado este martes al Gobierno de España y al Ministerio de Fomento que "sin más dilación" se reponga el 100 por cien de la oferta aérea del Aeropuerto de Badajoz y aquellos vuelos declarados Obligación de Servicio Público (OSP) con anterioridad al estado de alarma, que suponían 30 vuelos semanales cuando hoy en día "son justamente la mitad".



A este respecto, Lorite ha reconocido que "a pesar de caer en el dramatismo" quiere "ser muy claro" al señalar que "lo que subyace" y la "intención clara" del Gobierno "es eliminar la operativa en el Aeropuerto de Badajoz": "o lo que es lo mismo hacer desaparecer el transporte aéreo desde Badajoz", ante lo cual ha expuesto que desde la declaración del estado de alarma el coronavirus "sirve de excusa para todo" y en concreto para la reducción de la oferta aérea desde el aeródromo pacense hasta el 50 por ciento actual, frente a la contemplada en dicha OSP.



Igualmente, ha remarcado que una vez "superada" la situación del estado de alarma y "por tanto recuperada" en el 100 por cien la posibilidad de la movilidad "no se han recuperado esos vuelos" en el número que establece la OSP, declarada con el Gobierno del Partido Popular y que ha definido como un "compromiso" del entonces presidente Mariano Rajoy con la provincia pacense y su aeropuerto.



Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la sede del PP de Badajoz en la que junto a los diputados del PP en el Congreso por Badajoz Víctor Píriz y Teresa Angulo, y el portavoz de Transportes del Grupo Popular en la Asamblea, Víctor del Moral, han abordado los vuelos en el Aeropuerto de Badajoz con destino a Madrid y Barcelona.



Así, en su intervención, Andrés Lorite ha recalcado que el PP considera "fundamental" el transporte y en concreto el aéreo para la región y la provincia pacense, para las que es "esencial" contar con una conectividad y movilidad "a la altura de las necesidades de este territorio" y como la que existía de forma previa a la declaración del estado de alarma y "por tanto" en el año 2019.



Sobre la mencionada OSP, ha apuntillado que supone que ha de producirse una financiación con recursos públicos para mantener un servicio que "a priori es deficitario" y por eso se sufragan a partir de una Obligación de Servicio Público y con una inyección de financiación pública dado que, aunque no sean rentables en lo económico, "sí lo son y de hecho lo son en lo social", y la conectividad de la región con otros lugares como Madrid o Barcelona es "fundamental" para su desarrollo económico y social.



Asimismo, el portavoz nacional de Transportes del PP ha advertido que no van a "aceptar bajo ningún concepto" que el Gobierno de España "se escude más durante más tiempo en el coronavirus en esta pandemia para realizar esos recortes en materias tan esenciales para Extremadura", y se ha referido también a las comunicaciones por tren al exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpla las Obligaciones de Servicio Público tanto en el ámbito del transporte aéreo como en el ferroviario.



"En ambos casos estamos viendo una clara discriminación con respecto a Extremadura", ha sumado Lorite, para quien el "descuido del Gobierno de España para con los intereses de los extremeños es palpable" en el ámbito de las infraestructuras ferroviarias, y el PSOE debería explicar "por qué se eliminó de un plumazo" en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 la partida "importante" para conectar la Alta Velocidad entre Extremadura y Madrid, pues si no hay inversión en la provincia de Toledo la región extremeña "nunca estará" conectada con la capital del país.



"DEVOLVER A EXTREMADURA LA DECENCIA"



Por su parte, Víctor Píriz ha señalado que con esta comparecencia el PP quiere trasladar a los extremeños el trabajo que están haciendo los diputados regionales y nacionales "para intentar devolver a Extremadura la decencia en las conexiones aéreas", y se ha referido a dicha OSP aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018 y que con la "excusa" de la pandemia el Ejecutivo de Pedro Sánchez "está desmantelando" y la tiene reducida "en su mínima expresión".



Ante ello, ha continuado, los diputados extremeños del PP en el Congreso han presentado varias propuestas e interpelaciones orales a miembros del Gobierno que se verán después del verano "justamente para debatir con ellos esta injusticia, este aislamiento al que se está sometiendo a los extremeños".



Seguidamente, Víctor del Moral ha recordado que la OSP del Aeropuerto de Badajoz "consiguió relanzar" al aeródromo pacense y "de hecho" según datos oficiales de Aena en 2019 alcanzó los 75.416 pasajeros, un 45 por ciento más que el año anterior, y en 2020 "lógicamente" esa cifra por la pandemia cayó a los 29.988, a la vez que ha recalcado que "ya es momento" y "no hay ya excusa para recuperar esa OSP".



Una OSP que, como ha detallado, apuntaba que en el Aeropuerto de Badajoz había que tener a la semana 30 frecuencias entre salidas y llegadas con Madrid y Barcelona, con 22 vuelos y ocho, respectivamente, mientras que después de que durante "muchos meses se hayan tenido solamente ocho frecuencias", en la actualidad hay 16 dado que esta semana "se ha recuperado algún vuelo" aunque supone la mitad de lo contemplado en la citada OSP.



Por ello ha reivindicado tanto al Gobierno de la nación como al regional que "ya es hora, ya es momento, estamos en verano" y se necesita para la economía de Badajoz y de Extremadura recuperar la totalidad de los vuelos amparados por esa OSP para que la región "no esté desconectada", y frente a la "justificación" de que hay que ver cómo evoluciona la demanda ha defendido que "sin oferta no hay demanda".



Del mismo modo, del Moral ha pedido a la Junta de Extremadura que "piense" en el Aeropuerto y tanto en los vuelos como en los accesos viarios, sobre lo cual ha incidido en que en el presupuesto de 2021 viene reflejada una obra "importante" para la mejora de los accesos por carretera al aeropuerto que presentan un "deficiente" estado, y en que son 5 millones de euros de fondos Feder presupuestados aunque de dichos trabajos "todavía no se conoce nada y desde luego no está ni licitada".



Por otro lado, Andrés Lorite ha rememorado que el PP va a iniciar una campaña, y también ha registrado una proposición no de ley en el Congreso, contra la "pretensión" del Gobierno, y en concreto de Aena, de realizar una subida de las tasas aeroportuarias a las compañías aéreas, sobre lo cual los 'populares' reclaman al Gobierno rebajar las tasas aeroportuarias en un 0,44 por ciento anual para el período 2022-2026, en línea de lo planteado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y desestimar la subida propuesta por Aena del 3,29 por ciento.