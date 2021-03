Reactiba con nuevas ayudas directas para hostelería o comercio por 1,5 millones ampliables

Ep

El Ayuntamiento de Badajoz ha lanzado unas nuevas ayudas por valor de 1,5 millones de euros ampliables que, como novedad, son directas y sin convocatoria y que están dirigidas a empresas como las de los sectores de la hostelería y el comercio obligadas a cerrar el pasado mes de enero debido al decreto de la Junta de Extremadura para frenar los contagios de la Covid-19 en la región.

Se trata de ayudas compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, tanto privadas como públicas, y contemplan 1.000 euros para cada negocio del sector de la hostelería y 800 euros para negocios de comercio local u otro tipo afectados también por el cierre.

El alcalde, Francisco Javier Fragoso, ha presentado el plan de ayudas directas al comercio y la hostelería 'Aviba' en una rueda de prensa en las antiguas Casas Consistoriales en la que ha estado acompañado de los ediles de Desarrollo Económico y Empleo, Blanca Subirán; Comercio, Ignacio Gragera, Hacienda, Eladio Buzo; y Turismo y Patrimonio Histórico, Jaime Mejías.

En su intervención, Fragoso ha recordado que, tras un año de pandemia de la Covid-19 y además de las "terribles" consecuencias sanitarias que ha lamentado, también ha traído una "profunda crisis social" con unas consecuencias económicas que "están especialmente haciéndose notar" en el ámbito del desempleo y de la crisis económica.

Además, ha sumado que, ante ello, el Ayuntamiento de Badajoz dentro de sus competencias ha querido estar "volcado" y ayudar a los sectores "más importantes o más sensibles" para la economía de la ciudad.

Según ha considerado, fueron "ágiles" a la hora de tomar medidas como la ampliación de los espacios de los veladores que permitía a la hostelería y restauración seguir desarrollando su actividad, o Badajoz ha sido de las primeras ciudades en reabrir los mercadillos con el "esfuerzo" de los profesionales y la colaboración de Protección Civil para intentar generar "un entorno de seguridad", junto a otras medidas como facilitar máquinas de ozono a las asociaciones de comerciantes o la creación de un sello con protocolos a seguir.

En este contexto, ha destacado la creación de un primer plan, denominado 'Reactiba', que intentaba poner a disposición de las actividades económicas de la ciudad 3 millones de euros, de los que se concedió algo más de la mitad y que se realizó "por primera vez sin antecedentes en la propia ciudad".

También, ha puesto en valor en relación a este programa que en un mes, y pese a ser "novedoso en la ciudad" y tener una "relativa complicación desde el punto de vista del papeleo y la tramitación", se consiguió resolver el 70 por ciento de las en torno a 2.000 solicitudes recibidas.

A primeros de este año, ha lamentado Fragoso, "hemos sido golpeados por la peor ola sanitaria de todas las que lleva la pandemia" y el mayor número de fallecimientos y contagios que esta conllevó hizo que la Comunidad Autónoma de Extremadura decretara diferentes medidas, entre ellas el cierre de una parte "muy importante" de la actividad económica de la ciudad y que "venía a golpear a los sectores que, ya de por sí, estaban golpeados y dañados".

Ante ello, el consistorio de la capital pacense ha querido "aportar también su granito de arena" y procedió a una escucha "activa" entre los sectores afectados que tuvieron que cerrar "por imposición legal" o "por salvaguardarnos la salud a los demás" y los miembros del equipo de gobierno con competencias en la materia, en la que les ha pedido que hicieran un procedimiento "más sencillo" y "más simple", y fruto de lo cual es este nuevo plan de ayudas.

AVIVAR Y REACTIVAR LA ECONOMÍA

Así y bajo el nombre el programa 'Aviba', se pretende "ayudar a avivar la economía de la ciudad, a reactivarla" con la puesta a disposición de los sectores económicos que se vieron obligados a cerrar y que hoy en día continúan con su actividad de "como mínimo" 1,5 millones de euros, "ampliables a la cuantía que fuera necesaria para cubrir todas y cada una de las solicitudes que se vayan a presentar".

Según ha reconocido, en un principio barajaron ayudas de unos 500 euros, pero han decidido conceder 1.000 euros para las actividades de hostelería y restauración "que son las que mayor impacto han tenido por parte de las medidas de cierre" y 800 euros para el resto de sectores económicos, a la vez que ha apuntillado que se va a aplicar un procedimiento "absolutamente novedoso" en el ayuntamiento, dado que no es una orden de subvenciones, sino un decreto de alcaldía de procedimiento de concesión de ayudas urgentes y directas.

De esta forma, no se tendrá que evaluar "ningún elemento a la hora de poder modular la ayuda", sino que "todo aquel que cumpla los requisitos y que en los 20 días posteriores a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia rellenen la solicitud y la registren" podrán ser beneficiarios de las ayudas, ante lo cual ha señalado que "el único requisito es el orden de llegada", pero que "nadie se va a quedar sin la ayuda" porque, "de hecho", el propio decreto contempla que la cuantía económica es ampliable "en todo aquello que fuera necesario".

Así, ha ejemplificado la simplificación del procedimiento en que no se pedirá a los empresarios que certifiquen estar al corriente de la Seguridad Social o de los tributos, al entender que "en estos momentos es fácil que cualquier autónomo se haya podido retrasar en un mes en el pago del sello porque no le sea posible y que, precisamente, esté esperando recursos para ponerse al día con lo que pueda deber a las administraciones públicas", acerca de lo cual matiza que es una "excepción" permitida por la Ley General de Subvenciones "para momentos excepcionales".

Igualmente, ha sumado que esta medida se une a otras que se siguen tomando de forma paralela, como que a la hostelería y los mercadillos este año se les ha suspendido la tasa por el ejercicio de su actividad, y que en los próximos días se inyectará en la economía de la ciudad otros 180.000 euros aproximadamente de las campañas de comercio para incentivar el consumo en la ciudad en tres sectores diferenciados, uno "inmediato" dirigido al consumidor local y otros dos para el consumidor autonómico y el portugués, estos dos últimos acompasados a las medidas de movilidad.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Por su parte, Blanca Subirán ha dado a conocer los detalles de la documentación y tramitación del plan 'Aviba' y ha concretado que el primero de los requisitos pasa que la actividad económica se desarrolle en la ciudad y tener el domicilio fiscal en la misma; que la actividad económica principal que realice la empresa sea uno de los IAE que la Junta "ha obligado por decreto al cese"; y estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social antes del 6 de enero.

Una vez publicado en los próximos días en el BOP el decreto de alcaldía relativo al procedimiento de concesión de estas ayudas urgentes y directas, se tendrán 20 días para cumplimentar la solicitud en el modelo disponible en la página web del Plan Aviba, y en el que se escriben los datos generales de la empresa o autónomo y se adjuntará la documentación requerida, tras lo cual se generará un documento en PDF que, posteriormente, se tendrá que registrar de forma telemática o presencial en cualquier registro oficial, del ayuntamiento o de otra administración.

"Hasta que la solicitud no estuviera registrada oficialmente no estará válidamente realizada", ha remarcado Subirán, que ha citado entre la documentación requerida el DNI o CIF, la certificación de situación censal expedida por la Agencia Tributaria, el informe de vida laboral y una declaración responsable, además de las escrituras de constitución o el documento de alta a terceros, aunque ha matizado que en el caso de los dos últimos no hará falta subirlos a la plataforma si ya se entregaron cuando se solicitó el 'Reactiba'.