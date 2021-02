Badajoz movilizará unos 11 millones en obras de acerados o urbanizaciones

Ep

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha avanzado que se van a movilizar o se están movilizando en torno a 11 millones de euros en la ciudad, que suponen "mucho empleo" al ser obras fundamentalmente en aceras o urbanizaciones que son "son intensivas en la utilización de mano de obra", además de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Unas obras cuyo plazo ha situado a lo largo de este año y de las que algunas están en fase de adjudicación o que son contratos plurianuales que "en muchos casos" garantizan la realización de obras en acerados en 2022, 2023 o 2024; mientras que sobre los citados 11 millones ha resaltado que son con cargo a la anualidad de finales de 2020 y principios de 2021 y que todo debe estar adjudicado este año.

En declaraciones a los medios acompañado del concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, y el primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera, Francisco Javier Fragoso ha comentado que ha encargado al equipo de Vías y Obras que "había llegado el momento de que una vez que la ciudad había afrontado retos que eran muy importantes" y que "podían dar elementos diferenciadores con respecto a otras ciudades en Extremadura" y que cree que se consiguieron, "es verdad que hacía falta un esfuerzo muy importante en mejorar lo que es la infraestructura viaria de la ciudad".

Según el primer edil, cree que "no" se ha hecho "equivocadamente" el que se haya hecho hincapié desde el Ayuntamiento de Badajoz en "grandes proyectos que nos diferenciaran como la gran capital que somos del suroeste de la península", ante lo cual ha recordado la inversión "mastodóntica" en la infraestructura de depuración de aguas en la ciudad y sus pedanías por unos 50 millones; junto al nuevo parque de la margen derecha del río, o las inversiones en luces LED, de eficiencia energética o los autobuses eléctricos.

"Pero es verdad que hacía falta un esfuerzo muy importante en mejorar lo que es la infraestructura viaria de la ciudad, todo a la vez no se puede hacer, pero yo no me arrepiento en haber avanzado en proyectos que nos hagan diferentes como una gran capital como es la ciudad", ha continuado, a la vez que ha expuesto que "algunas de esas cuestiones darán ahora fruto dentro de muy poquitos meses" y que "también va a haber un antes y un después en la ciudad".

También ha querido poner en valor las actuaciones que se van a seguir haciendo en los próximos meses y que se acumulan a lo hecho en los últimos meses del año pasado, de manera que la previsión es que en este periodo se pueda movilizar una inversión por ejemplo en asfaltado en bacheo de la ciudad por encima de los 2,7 millones de euros, o en acerados y en calles en todas las barriadas de la ciudad una superior a 3,6 millones, entre el Plan de Impulso, los contratos plurianuales del presupuesto municipal y diferentes recursos conseguidos en diferentes fondos.

En este punto, ha citado que solo la actuación del "cambio radical" de la Plaza de Alféreces o la renovación de Conquistadores es otro 1,4 millones; o que en urbanizaciones "potentes" como El Campillo, la urbanización de la zona industrial de Balboa o la urbanización del APD-23 se manejarán alrededor de otros 3,6 millones de euros.

A estos 11 millones, ha sumado los trabajos proyectados en "dos grandes arterias que van a ser modificadas", también en acerados, con motivo del cambio de la infraestructura de aguas en María Auxiliadora y Ricardo Carapeto, y que supondrán otros 2 millones, hasta una cuantía total de 13 millones que "van a permitir en la medida en la que se puede" que el ayuntamiento se dedique "a esas pequeñas cuestiones que a los ciudadanos evidentemente les afectan en su día a día".

AMPLIACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA

Francisco Javier Fragoso ha hecho estas declaraciones a los medios con motivo de su visita a la finalización de las obras del entorno de la Biblioteca del Estado, en la Avenida República Dominicana, donde se ha hecho una actuación "muy demandada" en una de las partes "más modernas" de Badajoz, "simbolizada" por dicha Biblioteca que se sitúa a su vez junto al Edificio Badajoz Siglo XXI.

En esta obra se ha dedicado una inversión de 300.000 euros y se ha actuado tanto en 2.500 metros cuadrados de aceras nuevas, como en torno a 9.000 metros cuadrados de espacio asfaltado, además de crear 150 aparcamientos que beneficiarán a las viviendas ya preexistentes y a los usuarios de la biblioteca y del citado edificio que "cada vez tiene más actividad", más empresas y "más movimiento".

A preguntas por la parcela situado junto a esta ampliación, el concejal de Urbanismo ha indicado que es un dotacional educativo, y Fragoso que "todo apunta" a que no va a haber un "boom de natalidad" en esta zona de la ciudad, pese a lo cual la normativa urbanística obliga a tener este espacio educativo.

Ante ello, ha abogado por avanzar con la Comunidad Autónoma para que "se relajen estos estándares" y les permitan otra serie de usos, como ya se hizo en el caso de la jefatura de la Policía Local en la barriada de Valdepasillas y que "siempre" serían usos dotacionales públicos como en el caso de uno situado en la Plaza de la Molineta en el que "el sentido común llama a ampliar la plaza", mientras que en otros sitios hace falta un aparcamiento o se reclaman instalaciones deportivas.