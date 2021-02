PSOE Badajoz recrimina a PP y Cs su indiferencia ante edificios en ruina en Casco Antigua

Ep

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha recriminado al Partido Popular y a Ciudadanos su "indiferencia" ante edificios en ruina en el Casco Antiguo de la ciudad, o ante solares sin edificar en el barrio histórico.

Para el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, el derrumbe registrado esta semana en la calle Amparo "es un botón de muestra de que continúa la degradación del Casco Antiguo, que no se combate a posteriori con vallas ni andamiajes costosos".

En nota de prensa, Cabezas ha asegurado que en materia de Urbanismo en el Casco Antiguo, antes el PP y ahora Ciudadanos "no dejan de parchear y así no se para la decadencia del barrio", ante lo cual ha considerado que se necesita "algo más que palabrería" y que derrumbes, como el de la calle Amparo, son "un fracaso colectivo".

"Pero quienes llevan mandando en esta ciudad 25 años y los nuevos del cambio tranquilo, no han entrado de lleno en el problema y no se han propuesto una recuperación urbanística y social del casco histórico porque su modelo de expansión de la ciudad no pasa por el centro de Badajoz", ha recalcado.

El PSOE "no" ve "necesario" esperar a la formación de un consorcio para actuar "de manera inmediata" en esta zona de la ciudad, puesto que el Ayuntamiento de Badajoz tiene medios para intervenir más e "impedir que el Casco Antiguo siga deteriorándose", ante lo cual Cabezas cree que se cita el Consorcio de esta zona de la ciudad "solo como excusa para no haber intervenido, seguir sin hacerlo y retrasar lo inevitable".

LEY DEL SUELO

Y es que, para los socialistas, "los derrumbes son una consecuencia de no haber entrado de lleno en la problemática del Casco Antiguo; los propietarios se deben implicar y el ayuntamiento debe contar con más medios humanos y económicos para poder tomar decisiones valientes y constantes en el tiempo"; a la vez que han recordado su propuesta de acabar con las "innumerables" viviendas en estado de ruina en el centro histórico aplicando la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

De este modo, el ayuntamiento deberá imponer "en cualquier momento" la realización de obras para el cumplimiento "del deber legal de conservación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicables".

En los casos de inejecución "injustificada" de las obras ordenadas, dentro del plazo conferido al efecto, se procederá a su realización subsidiaria por la administración pública competente, indica el PSOE, sustituyendo ésta al titular o titulares del inmueble o inmuebles y asumiendo la facultad de edificar o de rehabilitarlos con cargo a aquéllos.

El Grupo Socialista también ha instado a desarrollar la venta "forzosa", fomentando el sector de la rehabilitación, y una medida "drástica", que "sería el ultimo recurso", al tiempo que ve necesario que esté "actualizado" el registro de solares, "una fuente de consulta e información para aquellos ciudadanos que, interesados en adquirir la propiedad de fincas, estén dispuestos a edificarlas para uso propio o promoción inmobiliaria" y para lo cual hay que aprobar una ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas.

Según Ricardo Cabezas, en 2017 había más de 70 solares en esta situación; y en 2016 hubo 85 órdenes de ejecución, de las cuales 30 eran limpieza de solares, ante lo cual el ayuntamiento dijo optar por la imposición de multar coercitivas que el PSOE "no sabe en qué se materializaron".

Ha agregado igualmente que "el mejor ejemplo de que el derribo no es el principal aliciente para invertir en el Casco Antiguo" es la proliferación de solares de viviendas derribadas, sin que se haya construido nada en décadas; así como que en 2011 uno de cada cuatro edificios revisados en esta zona presentaban "mal estado" según el ayuntamiento, y sobre lo cual el concejal de Urbanismo, dijo: "Esta es una labor que llevará años".

Y, Cabezas concluye que "han pasado once años. Y ya, a inicio de la presente legislatura, se pidió a colectivos y particulares señalar casas en ruinas y solares abandonados".