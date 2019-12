PSOE-Badajoz lamenta la "lentitud injustificable" del Ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado que el Consistorio ha iniciado 10 meses "tarde" los trámites para que tanto el Carnaval como la Semana Santa de la ciudad sean declarados de Interés Turístico Internacional.

A través de una nota de prensa, el PSOE ha recordado que el pasado 29 de enero el entonces concejal de Ferias y Fiestas, Miguel Ángel Rodríguez de la Calle, aseguró en rueda de prensa que "ya se ha licitado la empresa que realizará el expediente, para que una vez que se licite, presentar la documentación ante la Secretaría de Estado de Turismo".

"Un anuncio inconexo que resultó falso", ha valorado el PSOE, que ha recordado que el pasado 20 de marzo el alcalde Francisco Javier Fragoso incidió en que se elaboraría un plan estratégico al estilo del realizado respecto al Carnaval, dado que en su opinión la Semana Santa "reúne las condiciones de atracción, belleza estética, sentimiento y arraigo para dar este paso, siempre con la mejora de algunas cuestiones".

Entonces, el regidor añadió que "una fiesta puede ser la mejor del mundo, pero si no se anuncia en medios internacionales, no cumplirá el expediente", sobre lo cual el Grupo Socialista ha expuesto que desconoce el plan estratégico del Carnaval de Badajoz al que hizo referencia el alcalde hace meses que "no se ha sustanciado en nada" y que "es lógico pensar que tampoco lo hay para la Semana Santa".

Para los socialistas, "si no se hace una promoción publicitaria en el extranjero, no habrá declaración" y "también es indiscutible que se ha perdido un año y que por estas fechas en 2018 fue cuando debió realizarse la planificación para que el Carnaval y Semana Santa de 2019 hubieran tenido campaña de publicidad a nivel internacional".

"El alcalde vaticinó que 2019 sería el último año como fiestas de Interés Turístico Nacional y no va a ser así por su incompetencia. Ahora, la nueva edil de Ferias y Fiestas espera que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sea más diligente en conceder la declaración que el propio ayuntamiento en sacar la licitación para preparar un expediente en condiciones a la altura de nuestras fiestas", ha agregado.

Por otro lado, el Grupo Socialista ha sostenido que "es pronto para tirar la toalla" y pensar que las comparsas no acudirán a San Roque por el Entierro de la Sardina, un cambio "demasiado drástico" para la estructura del Carnaval de la ciudad y ante lo cual ha defendido que, antes de que no se produzca, debe ser el consistorio quien organice "directamente el desfile".

Para los socialistas, que ese día actúen las murgas en vez de comparsas "es una decisión inmadura y la concejala debió ser más prudente", mientras que con respecto al aumento de los premios de los concursos del Carnaval lo han valorado "positivamente" y han confiado en que esos incrementos "tengan su equivalencia para colectivos y asociaciones que participan en otras fiestas y donde la ayuda municipal es precaria en exceso".