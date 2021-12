Ctaex y dos empresas extremeñas forman parte del proyecto europeo Life Alnus Taejo

El Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (Ctaex) y las empresas Ambienta Ingeniería y Servicios Agrarios y Forestales forman parte de un proyecto europeo LIFE sobre la conservación del río Tajo.

En concreto, la Comisión Europea ha aprobado un proyecto LIFE a un consorcio formado por seis entidades de Madrid, Extremadura y Castilla y León, en España, y Alentejo y región Centro de Portugal, que trata de proteger y restaurar los ríos y riberas dominados por bosques aluviales de alisos en el oeste de la cuenca internacional del río Tajo.

Así pues, el proyecto, titulado LIFE Alnus Taejo 'Conservation and restoration of mediterranean alder forests priority habitat in Western International Tajo river basin', está dotado con un presupuesto de cerca de 4 millones de euros, y continuará su andadura hasta el año 2025.

Cabe destacar que el programa LIFE de la Unión Europea es el único instrumento financiero dedicado exclusivamente a medioambiente, conservación de la naturaleza y acción por el clima. Desde 1992, LIFE ha cofinanciado más de 5.500 proyectos en toda la UE y en países de fuera de ella.

Ahora la Comisión acaba de anunciar la aprobación de 132 nuevos proyectos en el marco de este programa entre los que se encuentra el proyecto LIFE Alnus Taejo. Los nuevos proyectos LIFE ayudarán a que Europa se convierta en un continente neutro desde el punto de vista climático para 2050, a que la biodiversidad europea continúe en su estrategia de protección y recuperación de aquí a 2030 y a que la UE se recupere desde el punto de vista ecológico después de la Covid-19, según informa Ctaex en una nota de prensa.

LIFE Alnus Taejo comenzó en septiembre y ha celebrado en noviembre sus primeras jornadas de trabajo presencial en diferentes tramos de ríos del proyecto, tanto en España como en Portugal, en la que participaron todos los socios implicados.

CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD

En la región mediterránea, una de las zonas más vulnerables del mundo a los efectos del cambio climático, incluidas la sequía, las inundaciones y la erosión del suelo, los bosques mediterráneos de alisos constituyen un hábitat valioso para estabilizar las riberas de los ríos, mejorar el equilibrio de nutrientes en los suelos, mejorar la calidad del agua y reducir el crecimiento excesivo de plantas y algas.

Este hábitat también alberga varias especies de peces y mamíferos protegidos a escala europea, como la trucha, la nutria o el desmán ibérico. Sin embargo, dicho hábitat está seriamente amenazado en la cuenca occidental del Tajo en España, principalmente por la grave degradación y pérdida de agua, suelo, espacio y biodiversidad.

El proyecto LIFE Alnus Taejo busca proteger, conservar, mejorar y restaurar los ríos y riberas dominados por bosques mediterráneos de alisos (bosques aluviales), considerados hábitats prioritarios en la Directiva de Hábitats de la UE, que albergan una elevada biodiversidad e influyen en la calidad del agua de los ríos y sus ecosistemas.

Además, el proyecto demostrará que los resultados de las actuaciones mejoran cuando se aplican criterios de gestión integrada de cuencas hidrológicas, sensibilización social, formación técnica, transferencia de conocimientos, intercambio de experiencias en red y educación ambiental.

El equipo del proyecto LIFE Alnus Taejo trabajará en la restauración de los bosques aluviales en 432 hectáreas de riberas, a lo largo de 216 km de ríos, y fomentará las acciones de regeneración natural de estos ecosistemas fluviales para promover la conectividad ecológica.

Las acciones del proyecto ayudarán a recuperar el suelo en los corredores fluviales erosionados, a mejorar los caudales de los ríos eliminando barreras para la fauna ictícola, y a mejorar la calidad del agua.

El objetivo final como proyecto de demostración es, en última instancia, promover que otras partes interesadas adopten las técnicas y métodos probados en él y, con ello, luchar contra la degradación de las riberas y el avance de la desertificación, planteándose además como una alternativa técnica y económicamente viable de gestión y manejo de los ecosistemas fluviales.

Cabe destacar que el consorcio está formado por seis entidades de España y Portugal. En concreto, la Universidad Politécnica de Madrid, cuyo Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Medioambiental coordina el proyecto; la Universidad de Évora representada por el Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento; la Fundación Cesefor (Soria) enfocada al desarrollo integral del sector forestal; el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Ctaex (Badajoz), y las empresas Ambienta Ingeniería y Servicios Agrarios y Forestales (Cáceres) y Ecosalix Sistemas Ecológicos de Engenharia Natural (Ourém), con amplia experiencia en trabajos de conservación de la naturaleza y restauración forestal.