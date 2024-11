Comparadores de Seguros de Viajero. La opción más elegida por los viajeros al momento de asegurar su viaje.

Tras la Pandemia y la eliminación de las coberturas gratuitas ofrecidas por las Tarjetas de Crédito, así como las dificultades para cubrir gastos médicos en el extranjero, los Seguros de Viaje han pasado a ser el producto más solicitado por los viajeros internacionales después de aéreos y hoteles.

Al mismo tiempo, muchas tarjetas de crédito han dejado de proporcionar cobertura gratuita, lo que ha hecho que el servicio de asistencia al viajero sea fundamental en la planificación de presupuestos para quienes desean explorar el extranjero.

Los viajeros internacionales han llegado a entender que contar con seguros de Asistencia al Viajero ya no es una alternativa, sino una necesidad, y en numerosos países se ha convertido en un requisito obligatorio.

No solo los altos costos de atención médica en la mayoría de los destinos turísticos alrededor del mundo, sino también la exigencia de más de 60 lugares en el planeta de tener esta cobertura de manera obligatoria.

Cuando llegamos al Aeropuerto, pagamos la consecuencia del último momento, no sólo el agua es más cara, sino también contratar una cobertura. Al comparar los precios de distintos planes y compañías de Seguros de Viaje, nos encontramos con mucha diferencia entre las marcas más reconocidas como ser GO! Assistance, Mapfre, Europ Assistance, Iati AXa etc. Las mismas cobertura, montos, beneficios y precios hasta 5 veces menos.

Pero cual es la mejor? Por qué la diferencia? Como elegir con tanta información.

Al buscar en internet la una opción que nos ayude a Cotizar, Comparar y Elegir el mejor Seguro de Viaje para nuestras vacaciones, nos encontramos con el sitio Asegura Tu Viaje, un comparador especializado en Seguros de Viaje el cual al cargar los datos de nuestras vacaciones; edad de los viajeros, fechas y destino, nos trae de forma muy clara la comparación de todas las compañías del mercado.



“Iniciamos nuestro camino el 28 de febrero del 2002 como el 1er sitio de Seguros de Habla Hispana, buscando ofrecer de forma simple y segura la comparativa de planes de asistencia al viajero” comenta su fundador Maximiliano Pazos, Experto en Seguros de Viajes y pionero de la burbuja digital de los años 2000 con una sonrisa orgullosa adquirida a través de la permanencia en el tiempo. “Para que una compañía participe del comparador tiene que pasar por una auditoría de Estados Contables y Financieros, Balances, Análisis de los Reaseguros, NPS y métricas de calidad, central operativa propia. En Asegura tu Viaje no sólo brindamos comparativas sino que como Broker de Seguros de Asistencia al Viajero, asesoramos a los viajeros sobre cuál es la opción ideal para SU viaje” agrega.



Al consultar sobre las diferencias de precios, nos dice que varían en relación a los montos de cobertura, destinos y vigencias; pero “Lo muy barato sale caro siempre y lo muy caro se gasta en publicidad”

Como bien sucede con las líneas aéreas y hoteles hoy hay muchas opciones, ofertas. En el 2024 se consolidó el uso de los comparadores para la contratación de productos turísticos.

Hoy los Comparadores como Skyscanner, Airbnb, Booking o Despegar no sólo ofrecen la comparativa de los hospedajes, compañías aéreas y excursiones brindando muchas veces precios muchos más económicos que las propias empresas en directo. La competencia hace lo suyo tambien en el caso de los seguros de viaje parece.

Las Compañías de Asistencia en Viajes a lo largo de los años fueron lanzando sus sistemas de venta en línea durante los últimos años e impulsadas por la pandemia y el desarrollo del mercado digital de los últimos años. “Lanzamos la plataforma digital de GO! Assistance en el año 2016, en el inicio de la pandemia sumamos Virtual Doctor, nuestro servicio de Telemedicina y este año sumamos nuestra APP con Geolocalización de Prestadores y gestión de pagos directos con billeteras virtuales.” comenta el Ingeniero Ramiro Díaz CFO y Director de Operaciones de GO! Assistance, la compañía de Asistencia al Viajero más recomendada por los Creadores de Contenidos y Viajeros especializados de las redes sociales.

“El nivel de servicio y los reclamos hoy son expuestos de forma simple por los usuarios en redes sociales, si no das un buen servicio, cualquiera que busque opiniones va a saberlo. Los viajeros miran esta variable antes de comprar.” comenta Laureano Martín, Responsable de Customer Services de Latin Assistance

“Las compañías compiten con promociones, de la misma forma que lo hacen los hoteles o las aerolíneas, En Asegura Tu Viaje monitoreamos el nivel y calidad de servicio de las aseguradoras. ” comenta Maximiliano Pazos, Fundador y CEO

“Somos viajeros, protegiendo a viajeros en todo el mundo. Sabemos que en Tailandia te puede picar una medusa, como que en las Islas del Rosario el agua genera virus gastrointestinales e intervenimos brindando seguimiento del servicio de los prestadores en los casos de asistencias mayores. Hoy nuestras Centrales de Asistencia y Operativas, brindan servicios de coordinación a compañías de seguros y las empresas de asistencia.” Agustín Vicuña - Gerente de Operaciones de Asegura Tu Viaje

Hicimos la prueba de cotizar separado en las compañías y en el Comparador y realmente la experiencia fue distinta. Al relevar los sitios de las empresas en directo nos terminamos confundiendo un poco entre tantos planes, coberturas y descuentos.

Cotizando por cada proveedor nos llevó 1 hora hacer lo mismo que con el comparador en minutos.



En todos los casos la diferencia de ahorro contratando el mismo plan a través del Comparador era entre un 25% y 40% más barato. En algunos casos, las compañías en directo ofrecían más cuotas sin interés; el comparador ofrecía hasta 6 y la compañía 9, pero la diferencia de precio hacía evidente que el sin interés, estaba sumado al precio.

Algunas Aerolíneas ofrecen descuentos y coberturas al momento de contratar el vuelo, pero es muy difícil ver la información clara y completa de los planes que ofrecen.





Cómo funcionan las coberturas de Asistencia en Viaje?

Cuando contrates tu cobertura de asistencia la Compañía te va a enviar el detalle de la cobertura completa con las vías de comunicación de la central operativa. Por lo que ante cualquier necesidad de usarlo debes ponerte en contacto con la compañía, quien va a ponerte en contacto o indicar la ubicación del prestador donde te encuentres.

¿Qué debes considerar al elegir un seguro de viaje?

Coberturas básicas:





Asistencia médica: Asegúrate de que cubra gastos médicos, hospitalización, medicamentos y repatriación sanitaria.

Cancelación o interrupción del viaje: En caso de imprevistos como enfermedad, accidentes o desastres naturales.

Pérdida o robo de equipaje: Para proteger tus pertenencias.

Responsabilidad civil: En caso de causar daños a terceros.

Destino y actividades:





Países con altos costos médicos: Considera una mayor cobertura si viajas a Estados Unidos o países asiáticos.

Actividades de riesgo: Si planeas practicar deportes extremos, asegúrate de que estén cubiertos.

Duración del viaje:





Ajusta la cobertura al tiempo que estarás fuera.

Comparar precios y coberturas:





No te dejes llevar solo por el precio más bajo, compara las coberturas de diferentes aseguradoras.

Exclusiones:





Lee atentamente las exclusiones para evitar sorpresas desagradables.

Asistencia al viajero:





Verifica que la aseguradora ofrezca asistencia telefónica 24 horas y en español.

Consejos adicionales:

Cotiza tu seguro con anticipación: Te dará más tiempo para comparar y elegir la mejor opción.

Lee atentamente las condiciones del seguro: Asegúrate de entender todo lo que cubre y lo que no.

Consulta a un asesor: Si tienes dudas, un asesor especializado te puede ayudar a elegir el seguro más adecuado para tus necesidades.

¿Qué más necesitas saber?

Para ayudarte mejor, puedes compartirme información adicional como:

Destino: ¿A dónde viajarás?

Duración del viaje: ¿Por cuánto tiempo?

Actividades: ¿Qué planeas hacer?

Presupuesto: ¿Cuánto estás dispuesto a gastar?





