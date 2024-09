Averías y atascos más comunes en las comunidades de vecinos

Es normal que en las comunidades de vecinos surjan diferentes problemas relacionados con el agua y la fontanería, los cuales no solo afectan la calidad de vida de los residentes, sino que también pueden derivar en importantes gastos si no se tratan a tiempo y de forma adecuada. ¿Cuáles son las averías y atascos más comunes en estos entornos?

Atascos en las tuberías

Uno de los problemas que se presentan con mayor frecuencia son los atascos en las tuberías, que ocurren porque en estas se acumula grasa, cabello, papel y otros objetos que no pueden desecharse por el desagüe. Los resultados suelen ser malos olores, pero también afectaciones más graves como inundaciones y daños estructurales.

Para prevenir los atascos, es importante que por el desagüe no se vayan residuos que puedan tapar las tuberías, además, se debe hacer mantenimiento regular con productos que no dañen las instalaciones. Sin embargo, si no se evitó el problema y se produjo un atasco severo, es necesario dejarlo en manos de profesionales como estos, es decir, de expertos en desatascos que puedan solucionarlo sin causar daño adicional al sistema.

Fugas de agua

Las fugas de agua tienen una particularidad: pueden no ser perceptibles durante mucho tiempo, sobre todo si se encuentran en tuberías ocultas. En consecuencia, notarás un incremento considerable en las facturas de agua, pero también pueden presentarse problemas serios de humedad y moho, que afectan la integridad del edificio y también la salud de los residentes, causando asma, alergias y otras enfermedades.

Hay algunas cosas que se pueden hacer para detectar fugas a tiempo, como hacer inspecciones cada cierto tiempo, verificar si en las paredes o techos han aparecido manchas de humedad o si se escuchan sonidos de agua corriendo por las tuberías, aunque los grifos estén cerrados. Si esta evaluación indica que hay pérdidas de agua, hay que contactar a un fontanero para que repare las fugas usando las herramientas adecuadas.

Problemas con el calentador de agua

Un calentador de agua que funciona mal es una verdadera molestia en una comunidad de vecinos. El hecho de que no se pueda obtener agua caliente puede tener como causa fallos mecánicos y eléctricos o acumulación de sarro en el tanque.

La mejor forma de evitar estas situaciones es el mantenimiento preventivo, como parte del cual se realizan tareas de revisión del calentador, limpieza del tanque y evaluación de las conexiones eléctricas.

Presión de agua inadecuada

Es también común que, en ocasiones, en las comunidades de vecinos la presión de agua sea baja o que fluctúe, debido a que las tuberías están obstruidas, las válvulas tienen defectos o simplemente porque hay problemas con el suministro de agua de la ciudad.

Cuando no hay suficiente presión de agua, tareas básicas como ducharse o lavar los platos pueden dificultarse, de ahí que requiera una pronta solución. Para esto, primero hay que identificar la causa del problema, lo que puede requerir revisar por completo el sistema de tuberías de todo el edificio, algo que, por supuesto, deben hacer los expertos en fontanería.

Mantenimiento de alcantarillado

Las obstrucciones o daños en el alcantarillado pueden convertirse en graves problemas, entre ellos, inundaciones de aguas residuales, con su consecuente riesgo sanitario.

Afortunadamente, este y otros inconvenientes se pueden evitar con un mantenimiento regular del sistema de alcantarillado, que involucre inspecciones con cámaras y la debida limpieza. Si a pesar de esto o por no haber hecho mantenimiento a tiempo se presentan fallos, es indispensable que un experto controle la situación de manera segura.

¿Por qué es importante el mantenimiento preventivo?

Como vimos, el aspecto clave para evitar muchos de los problemas relacionados con atascos y tuberías en las comunidades de vecinos, es el mantenimiento preventivo, siguiendo un plan preparado por profesionales.

Y, aunque hemos hecho énfasis en la revisión y limpieza de las instalaciones, esto debe ir de la mano de la educación de los residentes acerca de su uso adecuado, por ejemplo, enseñarles que evitar tirar residuos inadecuados por el desagüe, es esencial para que no se desarrollen situaciones incómodas.