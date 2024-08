George Monray Elegido Miembro Honorario de la Global Academy of Finance and Management

La Junta Internacional de Normas (International Board of Standards, IBS) de la Global Academy of Finance and Management (GAFM) ha sido un organismo de certificación que respalda las normas de las acreditadoras de escuelas de negocios ACBSP y AACSB en EE. UU desde hace más de 2 décadas.

La Global Academy of Finance and Management es miembro fundador del Consejo de Acreditación de Educación Superior de la CHEA - International Quality Group (CHEA/CIQG) y ha jugado un papel crucial en la educación superior en los EE.UU. tal como ya se han hecho eco medios de comunicación como Barrons, Financial Times, FOX, WSJ, NBC, CBS, ABC, Schwab, Goldman Sachs, Rolling Stone, Yahoo Finance, Investopedia, Daily Mirror, GlassDoor Jobs, Forbes, entre otros.

El comisionado George Mentz, presidente de GAFM, es el responsable de obtener de manera regular premios para personas influyentes y líderes de opinión, gestionando un total de 101 millones de dólares para la educación, ampliando asi el alcance de la Comisión Aspen, la cual él mismo preside. Como director ejecutivo y miembro de la junta directiva de varias empresas, incluida Resource Exchange, la cual invierte 25 millones de dólares al año en ayudar y asistir a familias con necesidades especiales, George Mentz ha demostrado un profundo compromiso con la filantropía y el desarrollo comunitario. Además, ha aportado su experiencia a los consejos asesores de prestigiosas organizaciones como el Foro Mundial de Comercio Electrónico y el Foro Global de Finanzas según (Yahoo Finance, Febrero 2024)

El comisionado Dr. George Mentz, ha sido el responsable final de la nominación del Dr. George Monray como miembro Honorario del International Board of Standards (IBS) de la Global Academy of Finance and Management (GAFM). Este nombramiento ha tenido en cuenta una dilatada trayectoria académica del profesor Monray en las disciplinas de Management y Economía Internacional unidas a una experiencia de casi 20 años en tres continentes y participación activa como ponente y profesor visitante en escuelas universitarias en España, Reino Unido, EE.UU, Tailandia, China o Indonesia. Las principales contribuciones divulgativas y de investigación del Profesor Monray han sido en el campo de los negocios internacionales y más concretamente en la gestión de riesgos corporativos, marco regulatorio empresarial global y patrones de países, dirección estratégica de la empresa, mercados emergentes y la rivalidad económica China-EE.UU

George Monray, Ph.D. es actualmente miembro académico titular del American College of the Mediterranean (ACM), universidad norteamericana con centros educativos en Francia, Italia, Barcelona y Madrid y del Institute for American Universities, instituto perteneciente a la anterior institución.

Pueden ver mas informacion de George Monray en la web https://gmonray.com