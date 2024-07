Adif apuesta por BIM para sus proyectos, finalizar en julio las obras en Mérida y Cáceres

A pesar de que el pasado 1 de julio se reanudó el servicio ferroviario, las actuaciones todavía no han finalizado. La renovación de las vías 3 y 5 de la estación de Cáceres, así como el andén 3 de Mérida, junto con otras labores de señalización, quedan pendientes. Todas ellas, operaciones que no interfieren ya con el servicio de trenes, por lo que su circulación no se verá de nuevo afectada.

Estos no son los únicos trabajos que Adif Alta Velocidad está llevando a cabo en Extremadura. Están los desarrollados en la cala del túnel de la Dehesa del Terzuelo, ubicado en el tramo entre Talayuela y Plasencia y que, gracias a sus 1,5 kilómetros de longitud, se convertirá en el segundo más largo y singular de la Línea de Alta Velocidad (LAV) a Extremadura.

Además de otras actuaciones en el tramo Plasencia y Badajoz, Adif avanza en la ejecución del baipás de Mérida y el despliegue del avanzado sistema de señalización ERTMS (Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario).

Estas acciones contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (creación de empleo y crecimiento económico), incluidos en la Agenda 2030 aprobada en 2015 por los estados miembros de la ONU.

BIM, una moderna metodología colaborativa

La implementación de la tecnología BIM forma parte del Plan Estratégico 2030 de Adif, con el que pretende optimizar su competitividad y sostenibilidad. “BIM permite centralizar toda la información de un proyecto (geométrica, documental, etcétera) en un modelo digital desarrollado por todos los agentes que intervienen en el proyecto”, explica Borja Sánchez Ortega, Director de Proyectos y Director del Máster BIM Manager Internacional (+VR) de la consultora Espacio BIM –www.espaciobim.com-.

“Las ingenierías y los estudios de arquitectura españoles tienen un nivel altísimo y son un referente internacional. Estas empresas conocen ya desde hace tiempo la línea de trabajo de Adif, así como nuestros requisitos, y saben que continuaremos promoviendo licitaciones con requisitos BIM. Al igual que ellas, nuestras constructoras tienen un nivel extraordinario; muchas de las grandes, por trabajar fuera de nuestras fronteras, han tenido contacto con BIM hace muchos años y tienen sus propias implementaciones”, señala Javier Lozano López, Subdirector BIM y de Continuidad Digital de la compañía, en la entrevista realizada a Adif publicada en la sección AbiertoXObras que cada mes publica la mencionada consultora.

No cabe duda, la estrategia de implantación BIM que desde Adif se está llevado a cabo, no solo está transformando internamente la compañía si no que, al tratarse de todo un referente en el sector ferroviario, está siendo un ejemplo clave para todas aquellas empresas que buscan cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible mejorando la eficacia, eficiencia y calidad en sus proyectos.