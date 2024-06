Los nuevos autónomos ahorrarán dinero si cuentan con el trabajo de un buen gestor

Emprender un negocio implica una serie de cuestiones administrativas y legales que hay que efectuar con solvencia y mucha diligencia. A veces, las ansias de poner en marcha el negocio, el ímpetu de agilizar los trámites o creerse, desde el desconocimiento, que no hace falta asesoría para darse de alta como autónomo conlleva una serie de desventajas que se pueden evitar, simplemente, acudiendo al lugar correcto: una gestoría.

Así pues, en este artículo se va a defender por qué razón es mucho mejor decisión la de acudir a una gestoria autonomos profesional para darse de alta por cuenta propia. Como punto de partida se tomará el ahorro de capital como principal atractivo. Y, ¿es que quien emprende un negocio no tiene como fin ganar dinero? Pues eso y no perderlo van de la mano. Gracias a la intercesión de un buen asesor el nuevo autónomo, previo a iniciar su alta en el RETA, tendrá toda la información de cómo acceder a la tarifa plana. ¿Qué permite eso? Pues, en esencia, no perder esa ayuda que puede suponer un ahorro hasta 4.000 euros.

También ayudan a conocer toda la situación legal y del proceso administrativo que se requiere para formalizar un alta de autónomo o de cómo crear una sociedad, incluso, con capital cero, para lo que también existen subvenciones. De lo que se trata es de tener la mejor información legal, fiscal, laboral y contable al día para no perder ni una sola oportunidad de bonificación, ayuda, beca o subvención.

Madrid: un buen lugar para ser nuevo autónomo

Por tanto, si se tienen dudas de como hacerse autonomo Madrid lo mejor será acudir a estas gestorías. Por supuesto, el hecho de que los nuevos autónomos puedan acceder a una tarifa plana es una gran ventaja, pero ¿qué es y qué requisitos se deben tener en cuenta? Aquellos usuarios que decidan darse de alta por primera vez en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a lo largo de este ejercicio 2024 tendrán la posibilidad de pedir la aplicación de la tarifa plana mensual por valor de 80 euros. Cabe destacar que ese trámite se debe formalizar a la hora de tramitar el alta. Razón de más que, ante la falta de información, muchos procedan a formalizar el alta sin esta solicitud y, después, se encuentran con que pagan de más.

En este caso, Madrid es una de las comunidades autónomas en las que el emprendimiento se mima más, y se incentiva el hecho de iniciar una carrera profesional por cuenta propia. Si bien esta tarifa plana de 80 euros mensuales supone un ahorro importantísimo, también abre la puerta a que todo ese dinero pueda ser implementado en la mejora de ganancias. Porque sí, a esta tarifa plana se pueden acoger todos los autónomos independientes de las ganancias que obtengan. Se prolongará durante 12 meses. Sin embargo, se puede ampliar hasta otros 12 meses más siempre y cuando el autónomo no supere el SMI.

Ventajas de la cuota cero

Pero acudir a una gestoria autonomos Madrid todavía es más ventajoso si lo que se quiere acceder es a la cuota cero. Es decir, que no habrá que pagar ninguna cuota de autónomo, en algunos casos hasta los 24 meses, con un ahorro anual de los 960 euros que supondría la tarifa plana.

Por ende, es una fórmula más que lleva a todas las personas que están enfocadas a emprender su negocio en Madrid para que sea más factible el éxito del negocio, prospere y sirva como elemento de generación de empleo y riqueza. De ahí que sea tan importante tener una buena asesoría y determinar, en cada caso, qué es lo que más conviene.

¿Cómo darse de alta de autónomo en Madrid?

Es muy sencillo darse de alta como autonomo Madrid tan solo bastará ganas, un poco de capital para iniciar el negocio y tener muy claro que ofrece. Siendo así en menos de 24 horas una asesoría con solvencia dará telemáticamente de alta a la persona como autónomo e iniciará todo el proceso pertinente para alcanzar el éxito. Una vez que el asesor dé de alta en el censo de empresarios de Hacienda y se estipule un CIF el nuevo emprendedor podrá emitir facturas por los bienes o servicios que presta.



En todo caso, Madrid posee una serie de exenciones, ayudas y compensaciones fiscales para aquellas personas que tienen una situación especial que son muy atractivas y que un buen gestor sabrá sacar el máximo rendimiento de ellas.