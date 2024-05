Situación del CBD en España, Italia y Suiza

El uso del CBD o cannabidiol, una sustancia relajante y con muchas propiedades presentes en la planta del cannabis, es cada vez más habitual en España.

Pese a ello, son muchas las personas que tienen dudas sobre su consumo directo, en forma de gotas o en productos como cremas: ¿este tipo de productos se pueden adquirir y usar en España? Aunque se trata de una carrera de fondo, muchos países europeos ya cuentan con legislación relativa al respecto y ya se puede hablar de cannabis cbd legal en muchas circunstancias.

Evidentemente, aunque la tendencia es hacia la legalización y la facilitación del consumo —el CBD no cuenta con sustancias psicoactivas ni engancha—, cada nación del territorio europeo se encuentra en un momento concreto de su relación con este producto.

Analizamos en concreto tres realidades: la de España, la de Italia y la de Suiza. Para ello, hemos contactado con un mayorista de cbd que trabaja sirviendo sus productos a pequeños comercios que se encargan de la venta directa tanto en establecimientos físicos como por Internet.

El uso del CBD en España

En la actualidad, el uso del CBD a través de cremas, aceites es posible. Sin embargo, no existe legislación al respecto del consumo del CBD en cualquiera de sus formas. En otras palabras, no está prohibido ni es ilegal, pero sí que no puede venderse para consumo humano directo.

La noticia más reciente sobre el uso del CBD en España la dio el Ministerio de Sanidad el pasado mes de febrero de 2024. En una comunicación pública se informó de que el Ministerio ha iniciado un trámite para aprobar la regulación del Cannabis con usos medicinales.

Esto abre la puerta a que el CBD también tenga una regulación mucho más laxa, que hará que las empresas de hachis de cbd al por mayor y los pequeños comercios puedan ampliar su catálogo de productos.

Italia y el consumo de CBD

La realidad es muy confusa también en Italia. El Ministero della Salute del país vecino tampoco cuenta con una legislación clara al respecto, si bien el consumo de CBD está mucho más normalizado a nivel social, respecto a España.

En cuanto a avances por la vía legal, sí que es importante destacar que en 2016 el Tribunal Supremo del país permitió el cultivo y la posesión y consumo de pequeñas cantidades de marihuana, siempre que fuera para consumo legal.

Tres años después, en 2019, el Ministerio de Salud Italiano permitió los productos con CBD siempre que la presencia de THC no fuera superior a 0,6 %.

Las normas de uso del CBD en Suiza

El caso de Suiza es bien distinto: la llamada marihuana light o marihuana CBD se puede encontrar de manera habitual, incluso en los kioscos del país.

En este caso, el consumo está tolerado por la Federal Office of Public Health FOPH, siempre y cuando el cannabis no contenga más del 1 % de THC. Así lo regula la Ley Federal de estupefacientes, que permite comprar flores y cogollos de cbd legal y consumirlo de la manera que se desee sin ningún tipo de problema.

A la luz de estas situaciones, no es difícil prever que el futuro del CBD tiende a un escenario de consumo permitido y regulado por ley tanto en nuestro país como en otras naciones de Europa.