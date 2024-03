Comprar las mejores marcas de aceite de oliva virgen extra es más complicado de lo que parece. Por un lado, existen muchas variedades de aceituna diferentes, ligadas generalmente a la climatología, suelo y tradición de una zona.

Y, por otra parte, el proceso de producción, desde el cuidado del olivar hasta el embotellado, pasando por supuesto por la extracción.

Es ciertamente un poco lioso diferenciar las marcas que encontramos en un lineal de una gran superficie. De hecho, si estamos en un "super" casi seguro que no encontraremos buenas marcas de aceite de oliva.

Y lo peor es que si encontramos alguna, habrá pasado tantas horas soportando la luz de la tienda que su sabor habrá cambiado...:-(

Para comprar las mejores marcas de aceite de oliva debemos ir a una Oleoteca o visitar tiendas de aceite online que ofrezcan sobradas explicaciones.

Por supuesto debemos fijarnos en la fecha de producción, y asegurarnos que sea siempre aceite de la última cosecha.

Recordemos que el aceite de oliva no es como el vino, ¡todo lo contrario! se trata de un producto fresco, equivalente a un zumo de frutas, cuyos componentes esenciales, vitaminas y antioxidantes, se oxidan de manera natural desde el momento que la aceituna abandona el árbol.

Cambien nos fijaremos en el origen y zona de producción, ya que a menudo, los envasadores sin escrúpulos mezclan aceites de diferentes procedencias.

Por ello, nuestro AOVE debe indicar claramente en su etiqueta la ubicación de la almazara y la procedencia de sus aceitunas.

La variedad es también importante, y las mejores marcas de aceite de oliva tienen buen cuidado en indicarlo claramente. Así, si no viene la variedad en la etiqueta...malo...algo intentan ocultar... Una vez que identificamos la variedad, no obstante, debemos saber que no es un indicativo de calidad del AOVE.

La realidad es que se puede producir un excelente aceite virgen extra, prácticamente de cualquier variedad. Lo que si indica la variedad es el sabor y aroma que nos vamos a encontrar, aceite Picual más fuerte, aceite Arbequina más dulce, aceite Hojiblanca fuerte pero frutado...

Y al comprar aceite de oliva debemos saber también que las mejores marcas de aceite de oliva DEBEN tener un precio superior a los 12-15 euros la botella de 500ml.