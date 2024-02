Moda en movimiento: Tendencias que están conquistando a la Generación Z

Los centennials, o Generación Z, son los jóvenes que suceden a los millennials, un grupo de personas que ya comienza a ser relevante en términos de consumo y que también quieren mostrarse al mundo a través de estilos propios que representen su personalidad.

En su caso se trata de la primera generación nativa digital, pues año arriba año abajo son los jóvenes que nacieron entre mediados de los 90 en el pasado siglo y hasta finales de la primera década de los 2000. Muchos de ellos ahora se están incorporando al mundo laboral, y por supuesto lo que queda fuera de toda duda es que han crecido dominando las redes sociales.

La Generación Z se caracteriza por esto mismo, el uso constante de redes sociales y su tendencia por la inmediatez, además de un fuerte compromiso con aspectos sociales y medioambientales. En términos de moda, muestran cierto espíritu de rebeldía frente a generaciones inmediatamente anteriores, como los millennials, y destacan especialmente por encontrar ropa y zapatos a buen precio.

Los imprescindibles de la Generación Z

Acudiendo a prendas concretas, una de las que genera mucho interés entre los centennials son los pantalones de tiro bajo. Esta pieza quedó pronto en el olvido a inicios de los años 2000, cuando los miembros de la Generación X la abandonaron. Pero ahora vuelve con fuerza. Además, el tiro bajo no es algo exclusivo de los pantalones, ya que es igualmente común verlo en faldas y acompañarlo solo o con ropa interior a la vista.

Otra fórmula exitosa, aunque esta no de ropa sino de calzado, es el uso de sneakers. Las zapatillas deportivas urbanas se consolidan como una alternativa exitosa a los looks formales. Aquí, no obstante, sí hay cierto paralelismo con los millennials, pues estos ya recuperaron este tipo de deportivas. En este ámbito aparecen con fuerza las sneakers con estilo basket o las de runnig pero con una apariencia más clásica. El objetivo es priorizar la comodidad, algo a lo que los jóvenes le dan mucha importancia.

Continuando con la idea de comodidad, muchos looks de estilo casual, pero con cierto grado de elegancia, se basan en las hoodies. Las sudaderas con capucha son una prenda icono en la búsqueda del confort. Esta prenda se suele presentar en dos variantes: crop y oversize, y presenta como ventaja que puede combinarse con vestidos, joggers, minifaldas de tablas y hasta pantalones cargo.

En esta última nos centramos ahora, ya que su éxito también queda fuera de toda duda. Es una pieza muy relajada y urbana que se adapta a todo tipo de ocasiones. Se pueden usar para ir a la universidad, la oficina o incluso practicar deporte al aire libre.

Los complementos de los centennials

Tras este pequeño repaso por las apuestas más comunes de la Generación Z en moda y calzado, toca ahora repasar un poco el mundo de los accesorios. Aquí sí vemos un intento potente de alejarse de los millennials.

Para la generación inmediatamente anterior sigue siendo muy popular el uso de tote bags, bolsos de espacio infinito y con diseños de carácter artesano. En el caso de los centennials la apuesta es justo la contraria, con mini bags en lo que solo se transporte lo mínimo y permita mantener el estilo.

Dos accesorios más que se han vuelto muy populares para los jóvenes de entre 20 y 30 años actuales son el gorro de pescador y las gafas de sol tipo biker. En el caso de los bucket hat, los centennials han conseguido que se vean como un complemento muy estiloso que es protagonista en festivales y días de playa. Con las gafas ganan presencia los modelos que guardan cierta similitud con las que usan los ciclistas en sus salidas en bici.

Estilo normcore

Terminamos este repaso a tendencias con una que ejemplifica todo lo ya citado. El estilo normore que se basa en llevar prendas sencillas y básicas, que resulten atemporales y versátiles, es algo a lo que aspiran muchos miembros de la Generación X.

Así, a todas las prendas citadas se suman otras como los jeans rectos y sueltos, camisetas básicas y crop tops. A su vez, los jóvenes buscan looks unisex, de aspecto sencillo y con tonos neutros. Su idea de elegancia va ligada a la comodidad y la atemporalidad. Por ello apuestan más por prendas de calidad, aunque no renuncian a la cantidad.