La Digitalización de Zhejiang brillando en SCEWC

Del 7 al 9 de noviembre de 2023, se celebró en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Barcelona de España, la "Exposición de Ciudades Inteligentes de Zhejiang para Servicios Comerciales (España) 2023", organizada por el Departamento de Comercio de la provincia de Zhejiang. Se trata de una exhibición encuadrada en el Smart City Expo World Congress (SCEWC). En total participaron 11 empresas de Zhejiang especializadas en servicios para la construcción de ciudades inteligentes. Demostraron diversas soluciones digitales en áreas clave de la gobernanza urbana, incluyendo propuestas para el tráfico inteligente, modelos de aplicación de ciudades digitales gemelas, soluciones para industrias de emisión de cero carbono, y plataformas de Internet de las cosas (IoT) para ciudades inteligentes, etc.

En el primer día de la exposición, se llevó a cabo una mesa redonda temática titulada "Empoderando la Construcción de Ciudades Inteligentes con Tecnología Digital", organizada por la Organización Mundial de Educación en Planificación Urbana (WUPEN, por sus siglas en inglés) y el Centro Internacional de Conocimientos en Ciencia y Tecnología de la UNESCO (IKCEST-iCity) en colaboración con la provincia de Zhejiang. Durante este evento, se discutieron estrategias para el futuro desarrollo de las ciudades inteligentes, y se promovieron intercambios y colaboraciones más diversos. El Dr. Song Hongwei, Presidente de Zhejiang Fangda Zhikong Technology Co., Ltd., compartió la experiencia de China en la construcción de infraestructuras digitales y la relevancia de la estrategia global de su empresa. Zhao Hongming, Presidente de Zhejiang Zhongkong Information Industry Co., Ltd., abordó la relación entre la construcción de ciudades inteligentes y la gobernanza urbana gubernamental, compartiendo modelos de colaboración y experiencias con gobiernos de varios países, además de invitar a todos a participar en la Segunda Exposición Mundial de Comercio Digital. Adicionalmente, Xu Juemin, Director de la Oficina de Protección de la Cultura de la Ciudad Histórica de Shaoxing, presentó en el lugar proyectos inteligentes de turismo y cultura, compartiendo casos únicos de desarrollo urbano que destacan la innovación digital para impulsar el crecimiento y mejorar la sostenibilidad urbana, así como mejorar la calidad de vida de los residentes.

Zhejiang es una provincia pionera en la construcción de ciudades inteligentes. En los últimos años, la provincia ha logrado establecer una sólida base para respaldar la construcción de ciudades inteligentes con un grupo de empresas líderes en la industria en áreas como redes básicas, servicios de computación en la nube, dispositivos de IoT para percepción, seguridad cibernética y soluciones típicas de aplicaciones. Guiada por la reforma digital, se ha desarrollado lo que se conoce como el "Modelo Zhejiang" para la construcción de ciudades inteligentes.

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. presentó soluciones de IoT con video como núcleo, líderes a nivel mundial. Hangzhou City Big Data Operation Co., Ltd. destacó el sistema operativo digital de la ciudad y escenarios gemelos de aplicación. Zhejiang Fangda Zhikong Technology Co., Ltd. presentó la plataforma FondaCity AIoT para ciudades inteligentes, centrándose en la iluminación, postes de luz y realce inteligente. Hangzhou Dayu Optoelectronic Technology Co., Ltd. exhibió la solución de sistema de inmersión 3D de microcristal, atrayendo a numerosos espectadores para experimentarlo en el lugar. Graffiti Intelligence destacó soluciones para la industria de cero emisiones de carbono. Cloudwalk Technology mostró una plataforma en la nube que integra CG (Computer Graphics) y AI (Inteligencia Artificial) para ofrecer servicios integrales de diseño y creatividad tridimensional destinados a proyectos de construcción urbana, operaciones espaciales e industria del diseño.

En esta exposición, con las destacadas presentaciones sobre la construcción de ciudades inteligentes de las empresas de la provincia de Zhejiang, se ha presentado a nivel global un modelo excelente de China en la construcción de ciudades inteligentes. El condado de Anji en la ciudad de Huzhou de la provincia de Zhejiang, ganó el premio "Ciudad Habitable e Inclusiva" por su fórmula denominada "Dos Montañas Digitales". Aprovechando la destacada presencia en el Smart City Expo World Congress (SCEWC), esta exposición ha contribuido a promover la visibilidad internacional de la inteligencia en la provincia de Zhejiang y a construir ciudades modelo de inteligencia en el país. Esta edición de SCEWC atrajo a más de 1,000 expositores de más de 140 países y 800 regiones, incluyendo instituciones reconocidas a nivel internacional como Microsoft, Dell, Mastercard, entre otras.

El éxito de la Exposición de Ciudades Inteligentes de Zhejiang en Servicios Comerciales (España) 2023 brinda a las empresas de Zhejiang la oportunidad de interactuar cara a cara con expertos y académicos de la industria, estableciendo una plataforma profesional para una conexión precisa con gobiernos locales, desarrolladores e instituciones de inversión. Esto promueve la cooperación profunda en la construcción de ciudades inteligentes y contribuye al renombre y la influencia global de las empresas de Zhejiang, abriendo las puertas a una mayor presencia en el mercado internacional y oportunidades de colaboración.