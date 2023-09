Cómo hacer deporte en invierno

Antes de poner un pie afuera, debes pensar en equiparte. Cuando hace frío, la mayor parte de tu energía se destina a calentar el cuerpo. Es mejor taparse, ¡pero no demasiado! Porque cuanto más activo estás, más se calienta el cuerpo y más sudas… y es la propia humedad la que provoca el frío. Si su cuerpo se enfría, el flujo sanguíneo se ve afectado, lo que aumenta el riesgo de sufrir lesiones también puedes ayudar tu cuerpo gracias a compuestos como el CBD que ayuda a mantener tu cuerpo caliente click aqui.

Olvídate de las gruesas manoplas o bufandas de lana: elige materiales técnicos aislantes y transpirables, que te permiten mantenerte seco durante el ejercicio. Ten especial cuidado en proteger las extremidades, son las más expuestas al frío. Colóquese gorro o diadema, guantes y calcetines adecuados. Si las temperaturas son gélidas, pruebe con calentadores de pies o manos.

Cuidar tu temperatura antes de practicar deportes de invierno es muy importante para evitar cualquier tipo de enfermedades como la hipertensión entre otras cosas la hipotermia que pueda traducirse en una constante y peligrosa enfermedad que pueda abordarse a lo largo del tiempo Recuerda que la práctica de deportes debe realizarse siempre en entorno seguro donde no corras ningún tipo de peligros.

Calentar

Hacer deporte a toda costa es honorable, pero hay que saber permanecer alerta en el clima invernal. Y para empezar bien tu sesión de entrenamiento, hay una palabra clave: calentamiento. Tu cuerpo necesita calentarse para calentar los músculos y funcionar mejor, especialmente cuando hace frío. Gracias a una buena puesta en marcha, los vasos sanguíneos se dilatan y la circulación es óptima durante el ejercicio. Favorecer el estiramiento activo que te salvarán de tensiones: series de elevaciones de rodillas, sentadillas, pasos de persecución… Incluso puedes saltar la cuerda, ¡el cardio se desarrolla muy rápidamente! No dudes en ampliar la duración de tu calentamiento entre 15 y 20 minutos: cuando hace frío, tus músculos, ligamentos y tendones necesitan más tiempo, nosotros los mimamos.

Come ligero

Comer más grasas cuando hace frío: ¿información o desinformación? Cuando hace frío, el deportista debe sobre todo cubrir la cantidad de energía imprescindible para asegurar su gasto energético. En el plato, esto no significa que haya que comer más grasas, sino que hay que aumentar la ingesta de hidratos de carbono (carbohidratos complejos o azúcares lentos: cereales, pasta, arroz, legumbres, patatas, etc.), y limitar la ingesta de lípidos (grasas). Aunque los expertos tienen su opinión al respecto, los alimentos más adecuados para los esfuerzos en el frío son, en primer lugar, aquellos que permiten trabajar los músculos, es decir los que se basan en hidratos de carbono. El deportista no necesita estar gordo si está bien vestido, si come lo suficiente y si se mantiene en movimiento.

Hidratarse

¿Ves esos cosquilleos en la garganta que te hacen sentir como si te hubieras tragado el suéter que tejió la abuela? Pues es el aire frío, menos húmedo que el aire caliente, lo que estimula la pérdida de agua en las vías respiratorias. Y si la sensación de sed es menos importante en invierno que en verano, no olvides hidratarte regularmente. Recuerda que cuando hace frío se suda tanto como cuando hace calor. ¿La motivación para mantener la actividad deportiva es más difícil en invierno? ¿Demasiado frío? ¿Demasiado negro? ¿Por qué no utilizar la cinta de correr, la bicicleta elíptica o la máquina de remo para continuar con tu entrenamiento? El fitness en casa (gimnasio suave, cardio, pilates, etc.) es una buena manera de mejorar tu condición física sea cual sea el tiempo que haga.

¿Los beneficios? Mejoras tu sistema cardiovascular, tonificas y fortaleces tu cuerpo, te desahogas, todo desde la comodidad de tu casa (para que puedas incluso ver tu serie) Piensa también en las clases grupales de fitness en el gimnasio, hay para todos los gustos: ciclismo, boxeo, CAF, step, estiramientos, Pilates, yoga…