Seguro de coches: una inversión que da protección y tranquilidad

El solo hecho de salir a la calle en vehículo ya representa un riesgo para el conductor, tripulantes e, incluso, transeúntes, por cuanto nadie está exento de sufrir algún accidente vial. Por tal razón, siempre es recomendable contratar un buen seguro que cubra toda clase de incidente que se pueda sufrir.

Hay muchas excelentes opciones de empresas aseguradoras que ofrecen extraordinarias pólizas para proteger el coche de daños patrimoniales, cubren la responsabilidad social por daños a terceros, atienden gastos médicos en caso de accidentes y ofrecen más servicios para satisfacer todas las necesidades.

Por ejemplo, una de las agencias de seguros más reconocidas de México es miituo.com, plataforma web de seguros que ofrece una amplia gama de opciones y pólizas de coches para solventar distintas clases de eventualidades.

Esta empresa de seguro 100% digital está revolucionando el negocio de los seguros, con opciones realmente innovadoras, como su seguro por kilometraje, con el que el asegurado solo paga por las distancias recorridas, de manera mensual, sin tener que obligarse a pagar anualmente, como sucede con otras agencias.

Esta modalidad de seguro es muy conveniente para quienes no utilizan mucho su coche, solo para trasladarse de su casa al trabajo y viceversa. Solo se paga según los kilómetros que recorra el coche, y si durante todo el mes no se mueve, por las razones que sea, no se paga nada.

Precios de los seguros de vehículos

Seguro te preguntarás cuanto cuesta un seguro de auto con la modalidad de pago por kilometraje, para evaluar su contratación. Pues es mucho menos de lo que imaginas.

Miituo, con su sistema de pago por kilómetro, propone un pago equitativo por el consumo. Solo se paga por lo que se use el coche, la tarifa está establecida en $0.17 centavos por kilómetro recorrido, la cual puede variar según la edad, género, tipo de vehículo y código postal.

Es un precio bastante conveniente, sobre todo si eres de los que utiliza poco su vehículo. Es una excelente inversión, toda vez que con un pago módico mensual, que se calcula según la distancias que recorras, tendrás tu coche cubierto ante cualquier accidente o siniestro en el que se vea involucrado.

Con su modalidad de pago por distancia recorrida el asegurado puede ahorrar hasta 70% de lo que normalmente se pagaría con un seguro tradicional.

Contratar seguros económicos

Con esta agencia aseguradora puedes acceder a seguros de autos economicos, todo depende de los planes que elijas. Si contratas el seguro de vehículo obligatorio, o seguro de responsabilidad civil, no pagarás mucho, aunque la póliza solo cubre los daños a terceros.

Esta es la cobertura más económica, pero la que tiene el nivel más bajo de protección. Solamente protege los bienes materiales de terceros en caso de choques cuando el asegurado fuese el responsable del accidente de tráfico.

Pero, con el seguro de pago por kilómetro no tienes que preocuparte por pagar mucho, toda vez que puedes contratar seguros de amplia cobertura y solo pagas por las distancias recorridas, y si eres de quienes lo utilizan lo normal pues mejor para ti.

Seguros a todo riesgo

Lo recomendable para todo propietario de coche es tener un seguro de auto de cobertura amplia, por cuanto este garantiza una protección integral para el coche, que incluye las asistencias y servicios más completos. Cubre todo tipo de eventualidades, como daños materiales, gastos médicos para los ocupantes, robo total, asistencia legal, asistencia en viajes y daños a terceros, entre otros.

Sus pólizas también ofrecen coberturas adicionales, entre las que destaca el servicio de coche sustituto, que consiste en la entrega de un vehículo al asegurado, de forma temporal, mientras se repare el vehículo que hay que reparar producto de un accidente.

También cubre pago de multas y fianzas, gastos médicos para mascotas, robo parcial, devolución de deducible, servicios viales y pago de adaptaciones y de equipos especiales.