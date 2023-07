Sinmastia: ¿Qué es y como corregirla?

¿Qué es la simmastia?

La simmastia mamaria es cuando los dos pechos se fusionan para dar la apariencia de un pecho grande, con un escote o definición mínimos.

La sinmastia es completamente inofensiva y no debes preocuparte si la padeces, pero puede disminuir la confianza en ti misma y dificultar la compra de sujetadores y ropa. Como todas las afecciones mamarias, existen distintos niveles, siendo común la simmastia más leve.

La estrella de realities Charlotte Crosby dijo que la simmastia es la razón por la que se operó los pechos en 2017, para corregirlos, tener más escote y sentirse más segura al llevar tops escotados.

La sinmastia si bien puede ser una condición que ocurre naturalmente, hay algunas cosas que puede hacer para prevenir la simmastia adquirida, así como las cirugías correctivas disponibles. Sigue leyendo para obtener más información sobre la simmastia mamaria, incluidas las causas y las medidas preventivas.

Causas de la simmastia

El crecimiento de los senos es diferente en cada persona. Aunque es muy poco frecuente, la simmastia puede producirse de forma natural, pero hay otros factores que contribuyen, como los aumentos mamarios mal realizados.

La simmastia congénita es cuando los pechos crecen de forma natural con ausencia de escote. Es bastante infrecuente, pero no hay de qué preocuparse en cuanto a tu salud si la padeces. Sin embargo, muchas mujeres tienen problemas de confianza y de salud mental porque no les gusta su aspecto y no encuentran ropa interior o prendas favorecedoras.

Las cirugías de aumento de pecho mal hechas son uno de los motivos más comunes de la simmastia (también conocida como simmastia iatrogénica). Acudir a un cirujano inexperto significa que corres el riesgo de que extirpe demasiado tejido demasiado cerca del esternón, lo que puede causar el aspecto de tener un solo pecho.

También puede ocurrir cuando los implantes son demasiado grandes en tamaño y volumen para la forma de la paciente, y se juntan, dando la apariencia de un solo pecho.

Si los implantes mamarios empiezan a moverse, pueden ser dolorosos y causar molestias, otra razón por la que muchas optan por someterse a cirugía correctiva.

Signos o síntomas de simmastia

Entre los dos pechos suele quedar un espacio que llamamos escote. La simmastia mamaria consiste en que los pechos pasan por encima del esternón para crear la apariencia de un pecho singular. Las mamas pueden parecer muy juntas y la piel y el tejido mamario están notablemente separados de la pared torácica.

La falta de escote puede deberse a los implantes mamarios. Si el cirujano extirpa demasiado tejido, los implantes pueden empezar a desplazarse por donde aparecería un escote natural.

Si la causa de la simmastia es un aumento mamario, notarás cierto movimiento en los implantes. Uno o ambos se desplazarán hacia el centro, cambiando el aspecto del pecho y provocando una sensación de incomodidad y dolor.

La rotación del pezón también es un indicador de simastia. Si la causa es un aumento mamario defectuoso, los pezones rotarán y se orientarán hacia fuera cuando los implantes se muevan.

Existen distintos niveles de simmastia, que pueden variar de un caso a otro, y algunas mujeres siguen teniendo un pequeño escote cuando padecen esta afección.

Es importante señalar que la simmastia mamaria no causa problemas de salud. Sin embargo, puede causar dolor e incomodidad, así como problemas de autoestima al no gustarle el aspecto de los pechos.

Corrección de la simmastia

La simastia no es un problema de salud física, pero puede causar problemas de confianza en las personas que la padecen. Por este motivo, muchas mujeres con simastia mamaria recurren a la cirugía de corrección de simastia.

Si tus implantes mamarios te han causado simmastia, entonces es recomendable que te sometas a una extracción de implantes o a un reaumento.

El procedimiento será ligeramente distinto, pero el objetivo es el mismo: ajustar la forma y el tamaño del pecho a las proporciones de la paciente y crear un aspecto más definido.

Al igual que en otras intervenciones mamarias, el tiempo de cicatrización es de 6 a 8 semanas. En este plazo, los pechos caerán y se esponjarán, y los hematomas y el dolor remitirán.

Las pacientes pueden tardar hasta un año en ver el resultado final y curarse por completo.

Ten en cuenta que la reconstrucción depende de cada caso y que la cirugía puede resultar difícil para las personas con simmastia congénita.

La mejor forma de saber si puede someterse a una cirugía correctiva es reservar una consulta gratuita con un cirujano especialista en segundas operaciones de pecho como la Dra. Moreda o el Dr. Antolín.

Cualquiera de ellos evaluará la gravedad de tu sinmastia mamaria y tu anatomía y te dará una idea de lo que podemos hacer para crear más forma y definición.

¿Cómo prevenir la sinmastia mamaria?

La simmastia congénita se debe a la genética, por lo que no hay forma de prevenirla ni de cambiar la forma en que crecen los pechos.

Sin embargo, con la simmastia a veces siendo causada por trabajos de pecho chapuceros, la única manera de prevenir esto es haciendo su investigación antes de someterse a una cirugía de aumento de senos.

En las clínicas Dr. Moltó, todos nuestros cirujanos son altamente experimentados y acreditados por la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE). Esto asegura sólo la más alta calidad de la atención - nuestros procedimientos se llevan a cabo con total profesionalidad para lograr un resultado que está en línea con las necesidades y preferencias del paciente.

Con el objetivo de garantizar que cada paciente obtenga el resultado deseado, sólo utilizamos los implantes de mayor calidad disponibles. Los implantes Mentor (saber más en drmolto.com/mentor/) tienen una tasa de satisfacción del paciente del 98% y una reputación de confianza, por lo que el Dr. Moltó los utiliza con confianza para los procedimientos de mama.

Cirugía de corrección de la simastia

Si crees que puedes tener simmastia y estás interesada en la cirugía correctiva, en la clínica de cirugía plástica del Dr. Julio Puig podemos ayudarte.

Entendemos que puede ser un tema delicado para muchas mujeres, pero nuestras enfermeras amables y experimentados, coordinadores de pacientes, y el cirujano plástico Dr. Julio Puig son especialistas en segundas intervenciones de mama para corregir problemas surgidos en cirugías previas y dejar un pecho operado natural.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros: estaremos encantados de asesorarte.