¿Qué necesito para viajar a Estados Unidos?

Ir de vacaciones o de visita a un país extranjero implica cumplir con una serie de requisitos básicos como contratar un seguro de viaje, tener la documentación personal en regla y hasta cambiar de moneda, para poder realizar gastos sin problemas.

En el caso de Estados Unidos, la creencia popular es que es un país que estudia detenidamente a todos los visitantes, y eso es porque su Administración, el Gobierno, quiere poner freno a posibles ataques terroristas.

No obstante, estos requisitos son más exigentes en caso de haber visitado determinados países previamente. La lista es la siguientes, si has estado en Cuba desde enero de 2021, o si has visitado Irán, Irak, Siria, Sudán, Yemen, Libia o Somalia desde el 2011 los trámites a cubrir son más complejos. En cualquier caso, los ciudadanos españoles tiene más facilidades porque existen convenios bilaterales entre España y Estados Unidos para facilitar el libre movimiento entre territorios.

El visado, imprescindible para entrar en Estados Unidos

El único requisito para viajar a Estados Unidos desde España es obtener el visado ESTA. Se trata de un formulario que se cumplimenta con datos personales y en el que se refleja que la visita va a ser de menos de 90 días, que el viaje es por motivos de turismo y no para trabajar o estudiar y que previamente no ha sido denegado un visado para entrar en este país.

Además hay que demostrar que no se tiene ningún tipo de antecedente penal, es decir, el historial delictivo está limpio. Como datos curiosos, no se puede representar a un medio de comunicación y tampoco se puede ser actor, músico, artista o atleta que viaja por motivos profesionales.

En esos casos hay otras vías para poder entrar al país. Con todo esto, y siempre que se viaje en transporte público, no aviones privados, puedes aterrizar en Estados Unidos si abonas previamente el ESTA, que tiene un coste aproximado de 21 euros.

¿Hay que aportar algún otro documento más?

El ESTA tiene una validez de dos años a partir de su aprobación. Esto es, si lo consigues en julio de 2023, también podrás viajar a Estados Unidos en 2024 y durante la primera mitad de 2025. Por otra parte, el pasaporte en vigor también es necesario. En concreto este documento debe tener una validez mínima de seis meses. No basta con que te lo saques un par de semanas antes de intentar viajar.

Esto mismo sirve para la fecha de caducidad. Si quieres volar durante el verano hasta el país del Tío Sam pero tu pasaporte caduca en octubre, no podrás viajar. Ante esa circunstancia la solución pasa por esperar unos meses. Ah, y si ya tienes el ESTA, este no tendrá validez, puesto que al renovar el pasaporte cambia su número, y es a este indicador a lo que va asociado el visado temporal.

¿Necesito vacunarme para entrar en Estados Unidos?

Tras la epidemia de Covid 19 que hemos estado sufriendo en los últimos años, prácticamente todos los países activaron restricciones para evitar la multiplicación de contagios. En Estados Unidos también fue así y durante un tiempo obligaba a aportar el Certificado de vacunación internacional Covid 19. En 2022 seguía operando esta norma.

Actualmente la mejor forma de conocer este tipo de datos es consultando con el portal web embajada norteamericana en España o bien en la página del Ministerio de Exteriores. Por otra parte, si bien no son obligatorias, sí se recomiendan algunas vacunas como la difteria-tétanos y las de la hepatitis A y B.

¿Es obligatorio un seguro de viaje para visitar Estados Unidos?

Ojo con este punto, no es obligatorio un seguro de viaje a Estados Unidos, aunque sí muy recomendable. En este país la atención sanitaria no es de carácter universal como en España, de modo que si surge alguna incidencia, la tenencia de este seguro aporta mucha tranquilidad.

Existen numerosas coberturas a contratar, pero las más recomendables con una cobertura médica alta, en torno a los 500.000 euros; garantía de pago para que sea la aseguradora la que cubre esos servicios médicos; teléfonos gratis con cobro revertido en español y que atiendan las 24 horas del día y siete días a la semana; y por último cobertura por accidente en vehículos de motor.

Registro de viajeros MAUC

Un último documento con el que vas a ganar en seguridad es el registro MAUC. Esto no es más que inscribirse en el Ministerio de Exteriores en el Registro de Viajeros. Allí se vuelcan todos los datos personales y del viaje para que, en caso de algún problema, sea más sencilla la localización.

El MAUC no es obligatorio, pero sí recomendable. Una vez cumplimentado todo esto, que además deberás llevar en formato físico junto a ti para ganar en tranquilidad, ya solo queda contar con algo de dinero en metálico en dólares. Por supuesto, puedes hacer el cambio ya allí en Estados Unidos, pero es posible que la conversión sea más rentable aquí en el Banco de España.