Clasificación de los mejores casinos online de España por Romain Feriolo

El sector del juego genera 20.000 millones de euros anuales en impuestos para España. Los clubes en línea y los casinos físicos se están desarrollando activamente. Se han abierto establecimientos de juego en Sevilla, Valencia, Barcelona, Madrid y otras ciudades de España. Participan operadores extranjeros y locales. Los jugadores modernos prefieren los portales en línea. Hay más de 200 sitios de juego que aceptan clientes de España online, pero no todos los clientes tienen una experiencia positiva. Nuestro proyecto ha entrevistado al experto en casinos online.org.es y gran apostador Romain Feriolo. Hablará sobre los mejores casinos online de España y dará consejos sobre cómo jugar con éxito.

Hola Romain! ¿Cómo están las cosas en la industria del iGaming?

Hola! La industria del juego en España está en auge. Cada año entran en el mercado nuevos casinos en línea. La mayoría no solicitan licencia a la Dirección General de Ordenación del Juego y atienden a clientes de España basándose en certificados de paraísos fiscales. Como resultado, los visitantes tienen que soportar cancelaciones de premios y bloqueos de cuentas.

La mejor opción es trabajar con operadores de casinos web autorizados por la General Directorate for Gambling Regulation. Sin embargo, sus condiciones no son las más favorables, hay muchos menos juegos y las bonificaciones son limitadas. No todos los portales ofrecen torneos.

¿Qué se puede hacer en esta situación?

Es mejor no arriesgarse y cooperar con los casinos en línea autorizados por España. El regulador supervisa las actividades de los operadores a los que se conceden permisos. Si hay problemas graves, se puede presentar una denuncia. Si las pruebas son sólidas, el casino en línea se enfrenta a una fuerte multa. Por esta razón, es más fácil para los operadores hacer concesiones al cliente que enfrentarse a la comisión del juego y perder dinero en litigios.

Romain, ¿significa esto que no merece la pena colaborar con casinos en línea con licencias offshore?

Siempre hay dos caras de la moneda. No puedo decir que todos los proyectos de juego con permisos de los reguladores offshore sean unos sinvergüenzas. Hay portales fiables entre ellos. Usted puede cooperar con ellos de forma segura y hacer grandes apuestas. Es importante encontrar un casino online honesto, entonces no habrá problemas con la retirada.

Romain ¿puedes decirme cómo encontrar un sitio de apuestas fiable?

Los jugadores suelen fijarse primero en las bonificaciones. Esto es fundamentalmente erróneo. Es mejor empezar por comprobar la licencia y el software. Si el portal opera legalmente, los juegos originales están en el sitio, el siguiente paso es estudiar las críticas en la web. Se recomienda centrarse en los comentarios publicados en sitios independientes - HLTV, Twitch, Reddit, Legalbet, Trustpilot y otros.

Es relevante entenderlo: habrá opiniones negativas, neutras y positivas sobre cada marca. Es esencial que haya más de estos últimos y de aquellas. Recomiendo prestar atención a cómo reacciona la administración del casino en línea ante la negatividad. Si la ignoran, no vale la pena cooperar con tal proyecto.

¿Qué merece la pena tener en cuenta, aparte de las retiradas y las licencias?

Es aconsejable estudiar con detalle el acuerdo de usuario, el reglamento, las políticas y otros documentos legales publicados en el sitio web del casino. Los estafadores suelen escribirlos:

comisiones flotantes;

prohibiciones del uso de determinadas estrategias;

cláusulas que se interpretan fácilmente de distintas maneras;

cláusulas que facilitan la anulación de premios y el bloqueo de cuentas de clientes;

apuesta de depósito, etc.

Si se detectan elementos de este tipo, no debe registrarse en el sitio web. Existe una alta probabilidad de fraude por parte del operador. Es mejor no correr el riesgo y encontrar un proyecto realmente honesto.

¿Tiene una lista de casinos online fiables?

Sí, trabajo con más de 20 sitios. Recibo bonificaciones regularmente y retiro dinero sin problemas. No infrinjo el reglamento interno.

¿Qué casinos en línea figuran en la clasificación personal del experto de online-casino.org.es Romain Feriolo?

Los recién llegados pueden recibir asesoramiento sobre los siguientes proyectos:

PlayUZU;

Wazamba;

20BET;

22BET;

FgFox;

Mansion;

Freshbet;

Leo Vegas;

Williamhill;

SpinSamba.

Estos casinos online de ES operan con licencias emitidas por el regulador local y comisiones offshore. Tienen buena reputación, operan con honestidad y retiran sus ganancias a tiempo. El sitio contiene contenido original de los principales proveedores — Pragmatic Play, Ednorchin, 1x2 Gaming, Beatsoft, EGT, Playson, etc. La colección se actualiza regularmente con novedades.

Si sigues las reglas, no hay problemas con la retirada de fondos. Se admiten los métodos de pago más populares — Skrill, Neteller, PayPal, tarjetas de crédito y monederos de criptomonedas. Algunos admiten transferencias bancarias directas. No hay comisiones por las transferencias.

¿Qué método de depósito le parece más seguro?

Yo mismo utilizo tarjetas de crédito. Para los que quieren evitar la publicidad, la criptodivisa es la mejor opción. Puedo recomendar los mejores casinos online que aceptan Klarna. Este método de pago ha demostrado ser fiable y aparece en muchos sitios web populares y muy valorados.

¿Cómo gano en un casino online?

Es importante saber que los sitios de juego no garantizan las ganancias. Las combinaciones de premios caen al azar. La administración y el proveedor no tienen ninguna influencia en los pagos. No le aconsejo que considere los casinos en línea como una forma de ganar dinero.

Para aumentar las probabilidades de ganar premios, es buena idea jugar siguiendo una estrategia. Lo mejor es elegir la apuesta más pequeña posible. No te dejes llevar por tus emociones: es fácil perder tu bankroll. Deberías elegir juegos con un RTP alto — 97-99%.

¿Qué recomendaría a los jugadores?

Te aconsejo que juegues con responsabilidad y seas consciente de la probabilidad de adicción al juego. Es mejor someterse a una prueba semanal de adicción al juego. No ignore el problema. La mejor opción sería acogerse al modo de autoexclusión y pedir ayuda a psicólogos. Se puede acudir al Hospital Ruber Internacional o al Hospital Universitario Quirón de Madrid. GamblersAnonymous.es ofrece asesoramiento de forma anónima.