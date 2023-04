Conoce todo sobre los mejores brokers online de este 2023

El sector del trading ha experimentado una increíble subida en estos últimos años. No solo en popularidad, sino en todas las características y funcionalidades que puede ofrecer para sus usuarios. Por lo que los mejores brokers españoles no son una excepción y todo el tiempo surgen internautas interesados en aprender sobre ellos. Así que hemos decidido traerte este post, para que no te pierdas de ningún detalle sobre dichas plataformas.

Conoce cuáles son las características que debes tomar en cuenta acerca de los brokers online. Entérate sobre la fiabilidad, diseño, comisiones, licencias, atención al cliente y versiones demo de ellos. Por lo que estás invitado a quedarte con nosotros unos minutos.

Características que debes tomar en cuenta para elegir el mejor broker online

Elegir el bróker adecuado para ti capaz pueda parecer difícil al principio. Sin embargo, no es una misión imposible y, de hecho, es más sencillo de lo que crees. Ya que todo es cuestión de que evalúes las opciones que tiene el mercado para ti y escojas la que más te convenga. Aunque esto se hace con calma, así que tómate tu tiempo.

De hecho, también es una excelente idea que consideres tomar cursos de trading gratuitos, los cuales te pueden aportar múltiples conocimientos. No solo en cuanto a cómo elegir el mejor bróker para ti. Sino también para que conozcas sus tipos, ya que, por ejemplo, existen los brokers para acciones. No obstante, para efectos de este artículo, a continuación, te explicamos mejor los aspectos que debes tomar en cuenta para elegir la mejor plataforma para ti.

Fiabilidad y diseño de la plataforma del broker online

Este se puede decir que es el punto más importante al momento de elegir el mejor bróker para ti. Ya que, sin importar el nivel del trading, es necesario contar con una plataforma 100% segura. La cual debe estar regulada y tiene que disponer de una diversidad de opiniones positivas en la web. Tanto por plataformas de reseñas, como también opiniones de usuarios. Así que asegúrate de contar con un bróker que sea de buena reputación, a fin de que no te llegues a involucrar por error con una página nada conveniente.

Por la parte del diseño, es importante que la plataforma sea bastante intuitiva para los usuarios novatos. Junto con que te dé la oportunidad de que el portal sea amable en cuanto a gráficos y la organización de la información. Por lo que es una excelente idea que el sitio disponga de diversos menús y sea bastante simplificado todo.

Comisiones accesibles y licencias de los brokers online

Este es uno de los aspectos que los usuarios nunca ignoran al momento de evaluar opciones de brokers. Ya que, de hecho, casi siempre los internautas se inclinan por aquellas plataformas que ofrezcan comisiones y recargos bajos. Sin embargo, no es lo único a lo que debes prestar atención. Ya que también están los precios tácticos de las inversiones y los spreads de las operaciones.

Incluso, en algunas plataformas las comisiones suelen bajar debido a ciertas ofertas. Por ejemplo, si mantenemos nuestra cuenta activa continuamente, se pueden obtener descuentos especiales. Principalmente en aquellos recursos que sean activos importantes para ti.

En cuanto a las licencias, los brokers online tienen un panorama bastante difuso por esta parte. Ya que el sector es bastante nuevo en la web y todavía se están generando ciertos permisos y regulaciones.

No obstante, en el caso de España, para que una de estas plataformas esté operando legalmente, debe contar el permiso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (La CNMV). La cual es la que se encarga de verificar y supervisar los agentes que proporcionan páginas de brokers. Todo esto a través de los reglamentos que se tienen estipulados actualmente.

Servicio de atención al cliente y versión demo del broker online

Los servicios de brokers online gozan de una mayor credibilidad cuando tienen un soporte al cliente integrado. El cual debe ser bastante bueno, fiable y seguro en cuanto a la respuesta y asesoría. Sobre todo, porque se cuenta con una increíble ventaja si la respuesta es rápida. Dándote la posibilidad de que puedas resolver cualquier duda, inquietud o emitir una solicitud.

Lo aconsejable es que el bróker que vayas a escoger tenga un servicio de chat en vivo. El cual te ofrece una respuesta inmediata. Pero no te olvides de su correo electrónico ni tampoco de su número telefónico.

En cuanto a la versión demo, como lo dice su nombre, se trata de que el bróker te ofrezca una modalidad de prueba. A fin de que no tengas que invertir ni un solo centavo para aprender. Sino que lo hagas directamente cuando poseas los conocimientos de cómo manejar las operaciones a través de la plataforma.