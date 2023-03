Beneficios de cuidar el cabello de tu mascota

Cuidar el cabello de tu mascota es una práctica que va mucho más allá de la estética. Se trata de algo que repercute de manera directa y positiva en la salud de tu mascota. A continuación, te acercamos las claves sobre por qué apostar por una peluquería canina que ofrezca todos los servicios que necesita tu mascota desde la comodidad de tu hogar, ofreciendo la opción de apostar por una peluquería con recogida a domicilio, e incluso pudiendo aprovecharse de obtener el pienso a domicilio, disfrutar del veterinario con recogida a domicilio, etc, como ofrecen en Perrukings.

Conocer el cabello del can

Es fundamental conocer el cabello que tiene tu mascota. Como ocurre con las personas, no todos los tipos de perro cuentan con el mismo tipo de cabello. Sólo los profesionales saben cómo cuidar el pelo de un perro, puesto que conocen la capa protectora con la que cuenta cada raza de perro.

No hay que olvidar que el pelo de los perros está compuesto, principalmente, por queratina. Es decir, por una sustancia que sirve para proteger de la piel de la mascota. En esos folículos precisamente es la zona en la que se encuentra el pelo profundo, ubicado en el manto inferior del perro y realizar un cuidado adecuado y profesional es fundamental para mantener la salud de la piel del perro.

Por otro lado, el perro también cuenta con otro tipo de pelo que es el llamado pelo protector. Es un tipo de pelo que se caracteriza por ser más grueso y largo y es el que se ve a simple vista. No obstante, como decimos, no es el único pelo que tiene el perro puesto que por cada pelo de este tipo, el can cuenta con entre seis y 12 pelos profundos que tienen la función de aislar el cuerpo del perro.

Dar un cuidado del cabello adecuado en cada fase

A lo largo del año, el cabello del perro pasa por diferentes fases. Fundamentalmente existen tres. Por un lado, la fase anágena o de crecimiento. La segunda de las fases es conocida como la fase de catágena o de transición y se da en otoño y primavera, momento en el que el perro pierde más pelo y es una señal de que el cabello del animal cambia para protegerlo frente al frío o del calor. Por último, se encuentra la fase telógena o de reposo. Sólo un profesional de la peluquería canina puede conocer verdaderamente los cuidados que el perro necesita en cada una de las fases y momentos.

Otros cuidados imprescindibles para tu mascota

Por supuesto, más allá de cuidar el cabello a tu mascota es fundamental llevar a cabo otra serie de cuidados. Entre los más relevantes encontramos los siguientes.

Bañar al perro periódicamente

Es importante bañar al perro cada cierto tiempo. Aunque la frecuencia es algo relativa puesto que dependerá de cada perro, lo cierto es que se recomienda hacerlo en espacios de tiempo que pueden ir desde las tres semanas y como máximo a los dos meses. Este factor dependerá precisamente del tipo de pelo que tenga el perro. Por tanto, hay que tener en cuenta que mientras que los perros que cuentan con pelo largo pueden requerir de un baño más regular, los perros con pelo corto pueden prolongar algo más el tiempo que puede pasar.

Elige los productos adecuados

Por supuesto, más allá de saber la frecuencia adecuada para bañar al perro, también se han de usar los productos más adecuados para ello. En este sentido, es fundamental buscar asesoramiento para saber cuál puede ser el champú para perros ideal para tu can. Sólo así podrás ofrecerle el cuidado que necesita.

Escoger la alimentación adecuada

Si importante es cuidar la higiene del animal, no lo es menos saber seleccionar la alimentación más adecuada para la mascota. Para ello siempre se puede recurrir al asesoramiento de expertos en este tipo materias.

En cualquier caso, siempre se ha de buscar optar por un tipo de alimentación que esté hecha a base de ingredientes de primera calidad, apostando en la medida de lo posible por una alimentación lo más natural posible. Para ello, es importante intentar seleccionar productos que estén hechos con fórmulas nutricionales biológicas y que cuenten con la menor cantidad posible de colorantes, conservantes y otros ingredientes que puedan estar procesados.