El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Audición, ¿cómo es la tuya?

Cuidar de nuestra salud auditiva es esencial para vivir una vida sana y plena La pérdida de audición puede ser causada por una variedad de factores, incluida la edad y la exposición a ruidos fuertes. El cuidado regular de su audición puede ayudar a prevenir o retardar los efectos de la pérdida auditiva. Tal es la importancia de estos cuidados, que la Organizacion Mundial de la Salud destaca la de integrar el cuidado auditivo y el oído en la atención primaria. Este próximo 3 de marzo celebraremos el Día Mundial de la Audición.

El oído, nuestro enlace con el mundo

Los beneficios de cuidar nuestra audición con regularidad incluyen una mejor comunicación, mayor seguridad en entornos ruidosos y una mejor calidad de vida en general. Cuidar del oído significa evitar la exposición a largo plazo a ruidos fuertes, hacerse chequeos regulares con un médico o audiometrista y usar el equipo de protección adecuado cuando sea necesario. Cuidar de nuestra audición ahora puede ayudar a protegerla de daños mayores en el futuro.

La audición es algo que se va perdiendo progresivamente de manera natural, y cuyos efectos podemos notar a partir de los 60 años. Pero la continua exposición a estímulos sonoros demasiado elevados puede adelantar esta edad, y es normal que personas más jóvenes se encuentren a problemas de audición. No hacer nada no trae ningún tipo de beneficio, ya que la audición no consigue recuperarse de forma natural. Por eso, cuando nos encontremos con problemas de audición, o incluso de manera rutinaria, podemos realizar un chequeo para comprobar cuál es nuestro estado. En el Centro Auditivo Oidox puedes tener una valoración precisa y profesional, siendo el primer paso una Audiometría Gratis.

Se recomienda visitar a un audiometrista de Oidox si se tienen dificultades para entender conversaciones, experimentas zumbidos en los oídos o tienes problemas para escuchar en entornos ruidosos. Se debe consultar a un especialista si existe la necesidad de una intervención médica, como una cirugía para infecciones de oído o tumores. Además, si tienes dificultades con el equilibrio o mareos, puede ser necesario consultar a un otorrinolaringólogo. Al visitar a un especialista profesional, será más fácil identificar la causa de los problemas relacionados con la audición y recibir el tratamiento adecuado que funcione mejor.

Los problemas de audición tienen remedio

En todo caso, la pérdida de audición es algo natural, y puede solventarse gracias a la tecnología. La buena Oferta de Audífonos posibilita corregir este tipo de inconvenientes, haciendo la vida de quien sufre problemas auditivos, mucho más sencilla. Ya no necesario elevar el volumen de la televisión, o tener que realizar verdaderos esfuerzos para escuchar a un interlocutor. Los audífonos modernos son bastante discretos, y ofrece una buena respuesta en todo tipo de ambientes. Solamente hemos de fijarnos en la gran cantidad de personas que llevan audífonos en su día a día y han conseguido tener una vida mucho más normalizada.

La pérdida de audición es una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida. Afortunadamente, existen medidas que podemos tomar para proteger nuestra audición y prevenir la pérdida auditiva. Desde evitar los sonidos fuertes hasta usar protección para los oídos, hay muchas maneras de proteger los oídos y mantener la audición en buen estado.

Rutinas para conservar nuestro oído

La gran cantidad de estímulos sonoros a los que los vemos influenciados suelen tener un impacto negativo sobre nuestro oído. El uso masivo de auriculares a un volumen más que tolerable es una de las principales causas de pérdida de audición, sobre todo en personas jóvenes.

Siempre debemos vigilar el volumen en el que escuchamos música, y así evitaremos un deterioro progresivo de nuestro oído. Mucho mejor prevenir ahora, que tener que lamentar en un futuro. Por otro lado, la exposición a ruidos intensos durante largos periodos de tiempo también tiene un mal efecto sobre el órgano sonoro.

Debemos evitar en la medida de lo posible la exposición a estas fuentes sonoras, tomando medidas protectoras si es necesario. El uso de tapones fuera del entorno laboral es más que recomendable, sí estamos expuestos por una u otra causa a este tipo de incidencias.

También debemos vigilar los niveles de exposición de aquellas personas que no saben protegerse por sí mismas, hablamos de los niños pequeños. Debemos evitar que vean la televisión utilice auriculares a un volumen muy elevado, ya que su órgano sonoro se encuentra todavía en periodo de formación y puede sufrir daños irreversibles. Cualquier medida preventiva que tengamos sobre el oído va a dar siempre un buen resultado.



En el caso de que la pérdida de audición sea un hecho, los modernos audífonos se ponen a tu servicio para restaurar la audición perdida y hacer que puedas tener una vida normal, sin necesidad de realizar esfuerzos.