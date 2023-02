Mercado libre o regulado: cual es mejor para ahorrar en la factura de la luz

Durante los últimos meses hemos sufrido una subida histórica del precio de la electricidad, sobre todo tras el estallido de la guerra de Rusia en Ucrania. Ante esta situación, algunos consumidores optaron por pasarse al mercado regulado para tratar de ahorrar en su factura, mientras que, otros muchos eligieron el mercado libre.

Pero, ¿en qué se diferencian y cuál conviene más en el contexto actual? Las medidas que el Gobierno ha impulsado los últimos meses han transformado por completo el mercado energético, de tal forma, que lo que hace un año era rentable, quizás ahora no. Se abren así numerosas incógnitas sobre si contratar una tarifa regulada o libre, y como sortear la subida de precios de la energía.

Mercado libre

Dentro del mercado libre conviven más de 200 comercializadoras, las cuales eligen de manera independiente sus propias ofertas y precios, proporcionando al usuario una gran variedad de tarifas, como las de precio estable, con discriminación horaria (en dos o tres periodos), las tarifas planas y otros tipos de ofertas personalizadas.

Estas tarifas pueden incluir descuentos y proporciones asociados, e incluso pueden contratarse a servicios de mantenimiento, además las pueden contratar los suministros con cualquier potencia contratada.

En este caso, la mejor tarifa de luz no es siempre la más barata, si no la que se adapte mejor a las necesidades y hábitos de consumo del inmueble y de sus ocupantes, por tanto, es fundamental consultar todas las condiciones, no solo el precio.

Su mayor ventaja ante las grandes fluctuaciones del mercado energético es la posibilidad de mantener el mismo precio del kilovatio hora durante toda la duración del contrato, ya sean 12 o 24 meses, en los cuales, puede existir o no una permanencia, de ello dependerá las condiciones establecidas por la comercializadora.

Mercado regulado

La tarifa del mercado regulado comercializa una única tarifa llamada PVPC, que puede ser contratada en una de sus 8 comercializadoras de referencia.

El Precio Voluntario al Pequeño Consumidor se caracteriza por ofrecer un precio del kilovatio hora para cada día y para cada hora, dando en total 24 precios diarios, con discriminación horaria en tres periodos para el consumo de luz (punta, llano y valle) y dos periodos para la potencia (punta y valle).

Esta tarifa fija su precio en función de la oferta y la demanda del mercado eléctrico, y se le suman los costes regulados por el Gobierno y un pequeño margen económico destinado a la comercializadora contratada.

A diferencia que las tarifas libres, no existen descuentos ni promociones en sus precios y sólo está disponible para suministros con un potencia contratada igual o inferior a 10 kW, sin embargo, puede solicitarse el bono social de luz, que es una ayuda que proporciona el Gobierno a los consumidores vulnerables en la factura de luz.

¿Qué mercado es más económico?

Durante los primeros meses de 2022, no había duda de que la volatilidad de precios estaba perjudicando a las facturas de los hogares acogidos al PVPC, sin embargo, con la entrada en vigor del mecanismo ibérico del tope del gas, los precios volvieron a bajar.

Con estas variaciones, en la actualidad el coste anual de la factura eléctrica de un hogar acogido al mercado regulado se ha incrementado hasta un 62%, por el contrario, aquellos consumidores que han contado con contratos eléctricos de precio fijo no se han tenido que preocupar de la subida de precios hasta que el periodo de contrato ha finalizado.

Si bien es cierto que, de media, ambos mercados han registrado precios similares en los últimos meses, existe un margen de ahorro en las tarifas de precio fijo del mercado libre siempre que no se pueda realizar el consumo mayoritario del inmueble en las horas valle.

Un análisis realizado recientemente por los especialistas de Selectra, revela que el mercado libre permite ahorrar hasta un 13% en la tarifa de la luz en la situación actual.

Como hemos mencionado anteriormente, para conocer la mejor tarifa de luz para cada usuario es necesario conocer sus hábitos de consumo. El mercado libre estaría más recomendado para aquellos usuarios que realizan el mayor gasto de electricidad en horas puntas, mientras que, el mercado regulado es más beneficioso para aquellos que consumen en horas valle o que pueden acogerse al bono social.