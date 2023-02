Los fondos monetarios ¿son una opción de inversión?

Los fondos monetarios son un tipo de inversión a renta fija cuya seña de identidad es que el vencimiento es muy corto y, por lo tanto, tiene poco riesgo crediticio. Para elegirlos bien, hay que tener en cuenta el precio, las comisiones y la duración de la cartera, tal y como informa la OCU en nota de prensa.

Aunque en los tiempos que corren es difícil encontrar a alguien que ahorre o quiera invertir su dinero, lo cierto es que la crisis no ha afectado a todos por igual. Por un lado, se encuentran quienes no llegan a fin de mes ni recurriendo a los préstamos rápidos, y por otro, quienes se plantean cómo invertir parte de su capital.

Consejos antes de invertir

La organización de consumidores considera que el primer plano de importancia lo tienen las comisiones y la duración de la cartera a medio plazo. En un segundo plano se encuentra la rentabilidad que se consiga, pero es menos determinante que las dos anteriores.

Comprobar que los costes son lo más bajos posible es primordial. De hecho, para que rente no deben superar el 0,4% al año. En cuanto a la duración de las carteras, se indica que se jugará a favor de aquellas que sean a corto plazo, porque el cambio a títulos con más rendimiento se hará antes.

Parece que estos fondos monetarios son una buena alternativa para aquellos inversores que sean más bien conservadores. La razón no es otra que se asume un riesgo mínimo, el rendimiento no es muy alto, sin embargo, es razonable y no suele presentar abruptos altibajos.

El informe tomado como referencia indica que la inversión será mejor cuanto más peso tenga la cartera de deuda pública siempre que no sea exclusiva como pasa con las letras cuyo precio depende del tipo de interés. Tal y como renta ahora la deuda pública en España (3% al año en plazos de hasta un año y gastos del 0,3%), un buen fondo podría rentabilizar hasta el 2,7% en un año.

Seguridad por encima de todo

Los fondos monetarios se han caracterizado por ser válidos para mantener la liquidez. Esto era posible porque mantenían las ventajas de los fondos sin que les afectara los cambios en los tipos de interés, lo que hacía que tuvieran un rendimiento parecido al de los depósitos.

El problema apareció cuando se desplomaron los tipos de interés a corto plazo, es decir, los pagarés, los depósitos y las letras del Tesoro. Por ello, tuvieron intereses prácticamente negativos que les hicieron pasar a un segundo plano o, incluso, a la pérdida completa de atractivo para los inversores.

En algunas ocasiones, estos fondos pueden resultar interesantes, sobre todo si se quiere conservar ganancias sin tributar a Hacienda y si se pretende mantener la liquidez. Para este último supuesto dejaron de ser una opción porque aparecieron alternativas más interesantes como las cuentas de ahorro u otro tipo de depósito.

En el primero, hay que señalar que los fondos monetarios, según la OCU; tienen ventajas fiscales, ya que no se tributa en el IRPF ni las ganancias ni las pérdidas si se decide vender el fondo. Esto es una estrategia del inversor para poder ir haciendo traspasos de dinero de unos fondos a otros sin tener que informar a Hacienda.

El fondo monetario podría ser una posible vía de inversión para aquellos que tengan un fondo con plusvalía, quieran deshacerse de ellos y no saben cómo. El fondo supondría paralizar esa cantidad.

También se presenta como una posibilidad acertada si se han acumulado ganancias y se tienen cierta temeridad sobre qué hacer con ellas. El fondo supondría poner a salvo el dinero sin que intervenga Hacienda, evitando riesgos y conservando la liquidez. Sin embargo, no se consigue nada más que seguridad, que no es poco.